"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında mesajlaşmalar ortaya çıktı

'Casperlar' suç örgütü soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde düğmeye basıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

9 Ocak'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, örgüt üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içine girdikleri tespit edildi.

ARANMA VE YAKALAMA KAYITLARINI SORGULADILAR, ÖRGÜTE VERDİLER

Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarında, örgüt üyelerinin kamu görevlilerinden "arama kaydı" başta olmak üzere çeşitli gizli bilgileri talep ettiği görüldü.

BİLGİ TEMİN ETTİLER

İncelemelerde, örgüt yöneticileri ve üyelerinin, görev ve yetki sınırlarını aşan bazı kamu görevlileri aracılığıyla suç kayıtları, aranma ve yakalama kayıtlarına ilişkin sorgulamalar yaptırarak bilgi temin ettikleri belirlendi.

16 GÖZALTI: ARALARINDA POLİSLER VAR

Bu kapsamda örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen; 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru, 1’i müstafi olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BİRÇOK İLDE DÜĞMEYE BASILDI

İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken evlerinde arama yapıldı.