İftar sonrası sporda dikkat edilmesi gerekenler

AA

Uzmanlar, iftar sonrası yapılan sporun vücuda etkileri, doğru egzersiz saatleri ve türlerini değerlendirdi.

Uzmanlar, Ramazan ayında hafif veya orta şiddette egzersiz yapılmasını ve sporun iftardan en az 1-2 saat sonra gerçekleştirilmesini öneriyor.

Ramazan ayında oruç tutarken spor yapmak, metabolizma, kardiyovasküler sistem ve sıvı-elektrolit dengesi üzerinde önemli etkiler oluşturuyor.

Uzun süre aç ve susuz kalan vücutta yanlış egzersiz zamanlaması ve türü, kalp-damar sistemi ile metabolik süreçler açısından risk oluşturabilir.

İŞTE DİKKAT EDİLECEKLER:

-Kendinizi çok yoracağınız sporlara girmemeniz gerekiyor.

-İftardan hemen sonra egzersiz yapılmamalı. Bu durum sindirim sistemi, dolaşım ve kan şekeri düzeni açısından risk oluşturabilir.

-Gün boyunca aç kalan vücutta insülin duyarlılığı artar. İftarda ani karbonhidrat alımı, kan şekerinde ani yükselmelere yol açabilir.

-Bu durum, kasların egzersiz sırasında glikozu kullanma kapasitesini değiştirebilir. Eğer iftardan hemen sonra egzersiz yapılırsa, reaktif hipoglisemi gelişebilir.

-Önce kan şekeri hızla yükselir, ardından ani bir düşüş yaşanabilir. Bu durum halsizlik, baş dönmesi, terleme ve çarpıntıya neden olabilir.

EGZERSİZ SIRASINDA BAYILMA RİSKİ OLUŞABİLİR

Oruç sırasında sıvı alımı olmadığı için vücut dehidrasyona yatkın.

Egzersiz sırasında terleme ile birlikte sodyum, potasyum ve magnezyum gibi elektrolitler kaybedilebilir.

Bu da hipotansiyon, kalp çarpıntısı, kas krampları ve aşırı yorgunluğa neden olabilir.

İftardan hemen sonra yapılan egzersizler, nabızda ani yükselmelere ve aritmi riskine yol açabilir.

ORUÇ TUTANLAR İÇİN EN UYGUN EGZERSİZ SAATLERİ:

İftardan 1-2 saat önce kan şekeri henüz çok düşük seviyelere inmeden, hafif tempolu egzersizler yapılabilir.

Ancak susuzluk riski nedeniyle çok yoğun antrenmanlardan kaçınılmalı.

İftardan 1-2 saat önce, kan şekeri çok düşük seviyelere inmeden hafif tempolu egzersizler yapılabilir.

Bu dönemde orta şiddette egzersizler daha güvenli.

Sahurdan önce, gece geç saatlerde hafif bir egzersiz yapılabilir. Ancak, sahurda yeterli sıvı alımı sağlanmalı.

DÜŞÜK-ORTA YOĞUNLUKTA EGZERSİZLER

Ramazan ayında düşük-orta yoğunluklu egzersizlerin tercih edilmesi gerekiyor.

Yürüyüş, pilates ve hafif ağırlıklı antrenmanlar yapılabilir.

Yaşlılar ile diyabet, hipertansiyon, aritmi, böbrek ve kalp damar hastalığı olan kişiler için iftar sonrası spor daha fazla risk taşıyor.

İFTAR SONRASI SPOR YAPACAKLARA BESLENME ÖNERİSİ

İftar yemeğini daha hafif ve kolay sindirilen besinler ile geçirmek gerekir.

Aşırı yağlı, kızarmış ve aşırı şekerli yiyeceklerden kaçınılmalı.

Yemekleri yavaş yemek sindirimi kolaylaştırır.

Mutlaka karbonhidrat ve proteini birlikte içeren öğünler planlanmalı.

Eğer iftardan kısa bir süre içerisinde, örneğin 2 saatten yakınsa, egzersiz planlandıysa hafif bir ara öğün planlaması yapılabilir.

Ancak, spor ile iftar yemeği arasında yeterli sindirim süresi varsa, porsiyon miktarı artırılabilir.

İftar sonrası yapılacak spor öncesinde ve sonrasında yeterli ve bol su içmek önemli.

Egzersiz sonrası 30-60 dakika içinde protein ve karbonhidrat içeren bir öğün tüketmek önemli.