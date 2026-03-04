Bursa’da 4 yaşındaki İbrahim’in 'kelebek hastalığı' hayatını zorlaştırıyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Eylaf Nour’un oğlu İbrahim, doğuştan Epidermolizis Bülloza (EB) hastası. Halk arasında “Kelebek hastalığı” olarak bilinen bu nadir hastalık, cildin aşırı hassas ve yaralı olmasına yol açıyor.

Dört yıldır ilaç tedavisi gören İbrahim’in durumu, aile ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalınca daha da kritik hale geldi. Eşi iş bulmak için yurt dışına giden, kirayı ödeyemediği evden çıkarılan Eylaf Nour, hasta oğlu ve 7 yaşındaki kızıyla yakınının evinde yaşam mücadelesi veriyor.

AYLIK 100 BİN LİRALIK MASRAF AİLEYİ ZORLUYOR

İbrahim’in tedavi ve tıbbi malzeme masrafları aylık yaklaşık 100 bin lirayı buluyor. Ancak borç alacak kimse kalmayan aile, gerekli ilaç ve malzemeleri karşılamakta güçlük çekiyor. Vücudunu saran yaralar nedeniyle küçük İbrahim kıyafet giyemiyor ve sürekli ağrı çekiyor.

Debra Kelebek Çocuklar Derneği Türkiye Temsilcisi Adem Akyüz, ailenin çaresiz olduğunu belirterek yardım çağrısında bulundu:

Çocuğun durumu ağır ve bakımsızlık hastalığını ilerletiyor. Aile hem maddi hem manevi olarak olumsuz etkileniyor. Bu yükün bir an önce hafifletilmesini rica ediyoruz. Hastalık zamanla işkenceye dönüşebiliyor.

YARDIM ÇAĞRISI

Ailenin ve İbrahim’in zorlu yaşam koşulları, toplumun ve yetkililerin desteğini bekliyor. Dernekler ve yardım kuruluşları aracılığıyla küçük İbrahim’in ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanması hayati önem taşıyor.