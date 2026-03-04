Hurmaya limon sıkmanın ilginç etkileri

Ramazan ayının en sevilen besini olarak hurma, İslam'da da adı geçen faydalı bir yiyecektir.

Hatta kutsal sayılan hurma, dünyanın birçok ülkesinde kıymet görmektedir.

Besin değerleri açısından da tavsiye edilen hurmayı tüketirken daha faydalı hale getirmek mümkün.

Bu ipucunu uygulayanlar, hem afiyetle tüketiyor hem de etkisini arttırıyor.

LİMONLU HURMANIN FAYDASI

limonu alın ve hurmanın üzerine sıkın ve ardından afiyetle yiyin. Bu yöntemle vücudunuz kendi kendini onaracak ve gün boyu ihtiyacınız olan enerjiyi sizin için sağlamış olacaktır.

Lif yönünden zengin olan hurmayı limonla tükettiğiniz zaman bağırsakların çalışmasını düzenler.

Her gün limonlu hurma tüketirseniz kolay kolay kabız olmazsınız.

Hurma, limonla birleştiği zaman stresten korunur ve yaşlanma hızının önüne geçersiniz.