İncir çekirdeği yağını yoğurtla karıştırıp yerseniz... O sorunu kökten çözüyor!

Faydaları saymakla bitmeyen ve vücudu toksinlerden arındıran yoğurt, incir çekirdeğim yağı ile bir araya geldiğinde de etkisini ikiye katlıyor.

Mutfakların, yemeklerin ve sofraların vazgeçilmezi olan yoğurt, zengin vitamin ve mineral içeriğin ile öne çıkıyor. Türk mutfağında önemli bir yeri olan yoğurt, her yaştan insan tarafından da rahatlıkla tüketilebiliyor.

Kasların gelişmesine fayda sağlayan yoğurt, çoğu gıdaya göre daha doyurucu bir özelliğe sahiptir. Ayrıca yoğurdun içinde bulunan kalsiyum, kemiklerin ve dişlerin güçlü olmasını sağlayan bir mineraldir.

Bu nedenle yoğurt tüketimi, dişlerin ve kemiklerin gelişmesini sağlar ve daha dayanıklı bir hale gelmesine yardımcı olur.

Özellikle yaşlılarda oluşan kemik erimesinin de önüne geçmeye yardımcı olan yoğurt, kötü kolesterol ve kalp-damar hastalıklarına karşı da koruyucu bir özelliği sahiptir.

Yoğurdun faydaları saymakla ve yazmakla bitmezken, en az onun kadar faydalı olan incir çekirdeğinin yağına değinelim...

İncir çekirdeği yağının kanıtlanmış birbirinden farklı faydaları var. Bunlar arasında öne çıkanlara baktığımızda; yıpranmış olan saçları beslediğini görüyoruz.

Göz çevresine de uygulanan bu yağ, yorgunluktan ve göz altı torbalarından da kurtulmamıza olanak sağlıyor. Sivilce ve uçukları da gideren incir çekirdeği yağı, cildin canlanmasını destekliyor.

Tüm çatlak tedavilerinde kullanılan incir çekirdeği yağı, hücre onarımını sağlayarak aynı zamanda dokuları da iyileştiriyor.

Bu iki mucizevi ürünün bir araya gelmesi de, sağlıklı bir vücuda kavuşma noktasında kişiyi destekliyor.

Karışımı tüketirken, dikkatli olmaya da özen gösterin. Çünkü her karışım, herkese iyi gelmeyebilir. Bazıları alerjiye neden olabilir. Bu yüzden, karışımların vücudunuz için uygun olup olmadığını iyi analiz edin.

İncir çekirdeği yağını yoğurtla karıştırmak..

Bu ikili sindirim sistemindeki besin atıklarını temizler bağırsaklar ve midenin çalışma işlevselliğini güçlendirir.

Ayrıca uzun süre tok tutar.

Bu yüzden ara öğün olarak tercih edilebilir.

Öte yandan kas ve kemikleri de güçlendirir.

Karışım aynı zaman da yüz maskesi olarak da kullanılabilir.

Yüzeysel hücrelerin hızla yenilenmesini sağlar.

Ancak yoğurdun ev yoğurdu olması gerekiyor.

İncir çekirdeği yağı nereden alınır?

İncir çekirdeği yağını aktarlardan ve bazı kozmetik dükkanlarından temin edebilirsiniz.

Güvendiğiniz aktarlardan almaya ve doğal olduğuna dikkat etmeniz gerekir. İncir çekirdeği yağını almadan önce soğuk pres yöntemi ile elde edilmiş olmasına özen göstermelisiniz.