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    İspanya'da, 40 maymun çiçeği vakası tespit edildi

    Madrid dahil 8 özerk bölgede 40’ı kesin, 52’si şüpheli maymun çiçeği vakasının görüldüğü açıkladı. Vakaların kaynağının bir parti veya sauna olabileceği belirtildi.
    • 23.05.2022 - 08:38
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    İspanya'da, 40 maymun çiçeği vakası tespit edildi

    İspanya’da görülen maymun çiçeği hastalığı yayılmaya devam ediyor…

    Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre mevcut durumda 12 ülkede görülen maymun çiçeği vakalarında İspanya ilk sırada yer alıyor…

    Madrid Özerk Yönetim Hükümeti’nin Sağlık Bakanlığı, ülkede görülen vakalara ilişkin açıklama yaptı.

    Bakanlık, PCR testleri neticesinde virüs tespit edilenlerin sayısının 39’a çıktığını açıkladı. Ayrıca, 40’a kadar şüpheli vakanın bulunduğu bildirildi.

    Hastalara karantina altında

    AA’nın haberine göre; Endülüs'te 1’i kesin 4'ü şüpheli, Kanarya Adaları'nda 2 şüpheli, Castilla La Mancha'da 2, Galisya, Extremadura, Bask ve Aragon'da da birer şüpheli maymun çiçeği vakası kaydedildiği bildirildi.

    Hastaların gözetim ve karantina alındığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Virüsün çıkış yerinin sauna veya parti olabilir

    Yetkililer, Madrid ve Kanarya Adaları'nda görülen vakalar arasında bir bağ olabileceğini, virüsün çıkış yerinin Madrid'deki bir sauna ve Kanarya Adaları'nda yapılan bir parti olduğu tezi üzerinde durulduğu ifade edildi.

    İspanya da, 40 maymun çiçeği vakası tespit edildi #1


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