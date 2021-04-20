İstanbul'da 55 yaş üzeri vatandaşlar aşılanmaya başladı

İstanbul'daki sağlık kuruluşları, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 55 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 55 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

İLK DOZLAR ALINDI

Bu kapsamda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ilk doz aşısı yapılan 56 yaşındaki İbrahim Bolat, aşının salgını önlemede fayda sağlayacağının altını çizerek, bütün vatandaşlara aşı olmalarını tavsiye etti.

İstanbul'da 55 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanmaya başladı

"HERKES AŞISINI OLSUN"

55 yaşındaki Sevgi Yüksel de ilk doz aşısını olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar koronavirüse yakalanmadığını söyleyen Yüksel, "Aşımızı olalım diye bekledik. Çok şükür bugün gerçekleşti. Herkesin derhal aşı olması lazım. Yoksa bu illetten kurtulamayacağız. Tüm dünya olarak aşılamaya yüksek oranda katılımcı olmak gerekiyor." diye konuştu.

AMASYA'DA DA 55 YAŞ VE ÜZERİNE AŞILAMA BAŞLADI

Amasya Merzifon'da da sırası gelen 55 yaş ve üzeri halk, hastane ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor. Sırası gelen vatandaşların aşılamaya özen gösterdiği gözlemlendi.