İstanbul'da kan tahlili için çağıran aile hekimi, hayat kurtardı

AA

İstanbul Bağcılar'da yaşayan 48 yaşındaki Memnune Demirci, aile hekimi tarafından, uzun süredir kan tahlili yaptırmadığı için sağlık kontrolüne çağrıldı.

Kan tahlilinin ardından tedbir amaçlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) yönlendirilen Demirciye, buradaki tetkikler sonucunda erken evrede rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu.

"HİÇBİR BELİRTİ VERMEDİ"

Aile hekiminin Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirdiği Demirci, başarılı geçen ameliyat ve tedavi süreci sonucunda sağlığına kavuştu.

Demirci, yaptığı açıklamada, hastalığının hiç belirti vermediğini, KETEMdeki tetkiklerin ardından rahim ağzı kanseri teşhisi konulduğunu ve kendisine randevu alınarak hastaneye yönlendirildiğini anlattı.

HASTALIĞI SÜRECİNDE AİLE HEKİMİNİN DE TAKİBİNDE KALDI

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kendisinden alınan parçanın ardından ameliyat kararı verildiğini belirten Demirci, hasta olduğunu öğrendiğinde ilk başlarda çok strese girdiğini, ancak yapılan başarılı ameliyatla sıkıntılı bölgenin temizlendiğini dile getirdi.

Sonrasında yapılan tetkiklerde sonuçlarının negatif çıktığını aktaran Demirci, "Doktorlar 6 ayda bir örnek alacaklarını ve tedavi sürecinin bu şekilde ilerleyeceğini söyledi. İkinci kez yaptıkları da negatif geldi. 3 Martta tekrar örnek verdim, o da negatif geldi" dedi.

Demirci, hastalığı sürecinde aile hekiminin sürekli kendisini takip ettiğini ve tedavisiyle ilgili görüştüklerini belirterek, "Şu an herhangi bir sıkıntım yok, iyileştim. İlk duyduğunda önce çocuklarım aklıma geldi. Kendimi hiç düşünmedim aslında ama tabii çok panik yaptım, çok stres yaptım. Kardeşim, arkadaşım bu konuda bana çok destek oldular, beni hiç yalnız bırakmadılar. İş yerim de çok destek oldu." diye konuştu.

YAŞA UYGUN TARAMA TESTİ ÖNERİSİ

Hastalığının erken fark edilmesinin kendisi için en büyük avantaj olduğunun altını çizen Demirci, şöyle devam etti:

"Aile hekiminin bu şekilde takip etmesi gerçekten beni çok mutlu etti. Her şekilde oturup benimle konuştular, bilgilendirdiler. Doktor tedbir amaçlı beni KETEMe yönlendirdi, tamamen tesadüfen hasta olduğumu öğrendim. Benim gibi bir sürü kadın var. Bazıları doktora bile gitmek istemiyor. Arkadaşlarım bile var. Onlara da bu şekilde yönlendirme yaptım. Erken teşhis gerçekten hayatı kurtarıyor. Herkese diyorum ki kesinlikle doktora gitmekten kaçınmayın. Erken teşhis hayatı kurtarır. diyorum."

Bağcılar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Süreyya Hüten ise ilçedeki KETEM merkezinde takibe alınan hastanın sonucunun pozitif çıkmasıyla tedavi sürecini planladıklarını belirterek, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ileri tetkik ve tedaviyle hastanın sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Vatandaşların yaşına uygun tarama testlerini yaptırmasının önemli olduğunu vurgulayan Hüten, yapılan tüm testlerin ücretsiz olduğunu sözlerine ekledi.