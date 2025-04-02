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İHA

Kahramanmaraş'ta yaşayan Ahmet Önat, hafif bir idrarda yanma şikayetiyle HG Hospital'e başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucunda, idrar kesesinde ikinci bir yalancı kese (divertikül) ve içerisinde 6 santimetrelik tümör tespit edildi.

Genellikle sigara içen kişilerde görülen bu hastalığa, hastanın sigara kullanmadan yakalanması ise uzmanları şaşırttı.

HG Hospital Üroloji Uzmanı Dr. Orhan Sünbül tarafından yapılan başarı ameliyat ile hasta sağlığına kavuştu.

"ŞİDDETLİ İDRAR KANAMALARI GÖRÜLÜR"

Operasyonla ilgili bilgi veren Üroloji Uzmanı Dr. Orhan Sünbül, "Hastamızın şikayeti çok hafifti. Ancak yapılan ultrason ve MR tetkiklerinde idrar kesesinde büyük bir divertikül ve içinde 6 santimlik bir kitle tespit ettik.

Normalde bu tip vakalarda şiddetli idrar kanamaları olur ancak hastamızda böyle bir durum yaşanmadı. Hızlıca karar alarak kapalı yöntemle ameliyatını gerçekleştirdik.Operasyon başarılı geçti ve şu an hastamızın durumu iyi" dedi.

"VAKİT KAYBETMDEN HEKİME BAŞVURULMALI"

Bu hastalığın genellikle uzun süre sigara içen kişilerde görüldüğünü belirten Dr. Sünbül, "Ancak hastamız hiç sigara kullanmamış. Bu da nadir görülen bir durum. Özellikle idrar yaparken yanma, pıhtılı veya ağrısız kanama gibi belirtiler ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Bu tür şikayetleri olan hastaların vakit kaybetmeden bir hekime başvurması hayati önem taşıyor" dedi.

Başarılı bir operasyon geçiren Ahmet Önat ise "Daha önce rahatım yoktu şu an çok iyiyim. Doktorların başarılı ameliyatı ile sağlığıma kavuştum" dedi.