Kan nakilleri hayata tutunmanın "en hayati yolu..." İşte detaylar Anne karnındayken kan uyuşmazlığına ilişkin yaşanan sorun, günümüzde göbek kordonundan yapılan kan nakliyle çözülebiliyor. Bu sayede bebekler hayata tutunuyor. Peki, göbek kordonundan kan nakli nasıl yapılır?

AA & Ensonhaber

Göbek kordonundan yapılan kan nakli yani tıptaki adıyla "Kordosentez..."

Kordosentez, bebeğin kromozom yapısını inceleyen ve herhangi bir enfeksiyonla teması olup olmadığını ortaya çıkaran bir test olarak biliniyor.

Bebeğin göbek kordonundan kan hücresi alınmasıyla yapılan kordosentez testi, bazı özel durumlarda uygulanıyor.

Bu testin önemi bir kez daha Antalya'da ortaya çıktı.

Manavgat ilçesinde yaşayan Ali ve Hatice Özkan çifti, üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayarken gebeliğin 6. ayında, anne ve bebek arasında kan uyuşmazlığı (rh-rh uyuşmazlığı) olduğu belirlendi.

Ölme ve engelli doğma ihtimali...

Anne Hatice Özkan, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yüksek riskli gebeliklerin takip ve tedavisinin yapıldığı perinatoloji kliniğine sevk edildi. Klinikte yapılan takipte, kan uyuşmazlığı nedeniyle bebeğin ölümü veya engelli doğma ihtimali belirdi.

Kordondan 5 kez kan verildi

Bunun üzerine bebek anne karnındayken içinde bulunduğu keseye çok ince bir iğne ile girilerek, kordonuna 5 kez kan verildi.

Gebeliğin 35. haftasında dünyaya gözlerini açan Mustafa Özkan bebek, 2 hafta yenidoğan yoğun bakım servisinde kaldıktan sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Kordosentez testi sayesinde öğrenilen hastalıklar

Bebeğe ait kan örneğiyle yapılan bu test ile kanda olan her şeye bakılır. Bu yöntemle kordondan bebeğe kan nakli ya da değişimi yapılabilir.

Yine aynı şekilde kromozom bozukluğu olup olmadığının anlaşılması için de kordosentez istenebilir.

Hangi durumlarda yapılır?

Gebelik sırasında bebekte; enfeksiyon, gelişim geriliiği, kan hastalıkları ve kromozom bozuklukları varsa uygulanır.

Kordosentez testi nasıl yapılır?

Daha az sıklıkla yapılan bu test genellikle gebeliğin 18 ya da 20. haftalarında uygulanır.

Bu yöntemle anne karnına iğneyle girilir ve bebekten kan örneği alınır. Bu işlem ameliyat kadar büyük değildir ve bir ameliyathane ortamına da gerek duyulmaz.

İşlemden yarım saat önce antibiyotik uygulanır. Cilt temizlenir ve iğneyle kan alma işlemi 2 dakika içerisinde sona erer.

Sonuçlar ise 3 en geç 5 gün içerisinde çıkar. Bu işlem yapılırken, diğer tüm işlemlerde olduğu gibi bazı riskler barındırır.

Riskler şu şekilde sıralanır;