Birçok farklı soruna neden olan yüksek kan şekeri seviyeleri, özellikle hareketsiz yaşam tarzlarının artmasıyla büyük bir sorun haline geldi. İşte kan şekeri yönetiminde kullanılabilecek baharatlar.

Diyabetli kişilerin kandaki glikoz seviyelerini kontrol etmek için çeşitli ilaçlar almaları gerekir. Ancak araştırmalar, hastanın durumunu özel olarak oluşturulmuş bir diyetle de kan şekerinin kontrol edilebileceğini göstermiştir.

Diyabet; kalbe, damarlara, gözlere, böbreklere ve sinirlere ciddi zararlar verir. Ayrıca diyabetli kişilerde koronavirüs nedeniyle komplikasyon riski daha yüksektir olabilir.

Bu anlamda, diyabeti önlemek ve sağlıklı kan şekeri seviyelerini korumak çok büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürürseniz, özellikle tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltılabilir ve diyabeti yönetebilirsiniz.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLAN 8 BAHARAT

Baharatlar, kan şekeri seviyelerini dengelemede en büyük yardımcılarınızdan biri olabilir.

İşte kan şekerini düşürmeye yardımcı 8 baharat:

Zerdeçal

Zerdeçalın iyileştirici özellikleri uzun zamandır bilinmektedir. Bu harika baharat bağışıklığı artırmaya yardımcı olur, cilt durumunu iyileştirir. Ve son zamanlarda, Amerikan Tıp Dergisi Kanıta Dayalı Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Dergisi'nde bir çalışma yayınlandı. Elde edilen verilere göre kurkumin (zerdeçalda aktif bileşen olan bir madde) glikoz seviyelerini düşürmeye ve diyabetle ilişkili komplikasyonları azaltmaya yardımcı olabiliyor. Makale ayrıca hastalara günde bir çay kaşığı zerdeçal ile bir bardak süt içmesini tavsiye ediyor.

Sarımsak

Phytomedicine dergisinde, diyabetli fareler üzerinde yapılan bir deneyde günlük diyetlerine sarımsak eklendiği ilginç bir çalışma yayınlandı. Sonuçlar, sarımsak tüketiminin kandaki insülin seviyelerini artırmaya yardımcı olduğunu gösterdi. Bu yüzden yemek pişirirken yemeğe bir diş sarımsak eklemeyi unutmayın.

Zencefil

Son yıllarda zencefil tüketiminin diyabette kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğuna dair ikna edici kanıtlar gösteren birçok klinik çalışma yapılmıştır.

Kekik, Tarçın, Adaçayı ve Karanfil

Araştırmalar, fenol içeren baharatların glikolizin vücut için toksik son ürünlerinin üretimini yavaşlatmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle diyetinize her gün kekik, tarçın, adaçayı ve karanfil eklemelisiniz.

Kekik, herhangi bir yemeğe inanılmaz bir lezzet ve aroma katmakla kalmaz, aynı zamanda bakteriyel ve paraziter enfeksiyonlarla da savaşır.

Sadece bir kuru tarçın çubuğu yüzde 18 fenol içerir. Bu baharatın diyabetli (özellikle tip 2) kişiler için ideal olmasının nedeni budur. Kan şekerini düşürmek için uzmanlar günde 1 çay kaşığı tarçın alınmasını tavsiye ediyor.

Adaçayı, spazmların tedavisinde yardımcı olan fitosteroller ve aynı zamanda fenol içerir. Bu nedenle uzmanlar, bu bitkinin çay ve çorbalara eklenmesini önermektedir.

Karanfil antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bileşiminin yüzde 30'u fenol olduğundan diyabet hastaları için mükemmeldir.

Çemen Otu

Uzmanlara göre bu baharat, karbonhidratların emilimini yavaşlatmaya ve yüksek kan şekerini önlemeye yardımcı oluyor. Çemen otu tohumları 4-hidroksiizolösin içerir. Bu, hücrelerin insüline tepkisini artıran ve bu hormona karşı direncini azaltan bir amino asittir. Tip 2 diyabetli hastaların günlük diyetlerine çemen otu eklediği ve aç karnına tükettiği 12 çalışma yapılmıştır. Sonuçlar, tüm insanların kan şekerini önemli ölçüde düşürdüğünü göstermektedir. Ancak, doğru miktarda almak için bir uzmana danışmayı unutmayın. Aşırı tüketim glikozda çok hızlı bir düşüşe yol açabilir.

RİSK ALTINDA MISINIZ?

Tip 2 diyabet ile ilişkili ana risk faktörleri şunlardır:

- Aşırı hareketsiz yaşam

- Glikoz intoleransı

- 45 yaş üstü olmak

- Aşırı kilolu olma durumu

- Aşırı göbek yağı

- Hipertansiyon

Bunlar haricinde gestasyonel diyabet hastası olan veya 4 kilodan fazla bir çocuk doğuran kadınlar, ailesinde diyabetli bir kişi olan kişiler ve açlık kan şekeri seviyesi 110 ile 125 mg/dl arasında olanlar hastalanma riski daha yüksek olan kişilerdir.





KAN ŞEKERİ YÜKSELMELERİNİ ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

Hızlı bir şekilde kan şekerine dönüşen yiyecekleri yediğinizde kan şekerinde ani yükselmeler meydana gelir. Bu durum sadece vücudu insülin üretemeyen şeker hastaları için tehlikeli değildir, aynı zamanda sağlıklı bireylerde yağ birikiminden ve iştah artışından da sorumludur. Bu nedenle basit şekerler yerine daha düşük glisemik indeksli ve kan şekerinde değişikliklere neden olmayan kompleks karbonhidratları tercih etmek gerekir. Bu nedenle ekmek ve beyaz un, şeker ve fruktoz konusunda dikkatli olunmalıdır.

Şeker hastalığından korunmak için mümkünse krımızı eti daha az yağlı olan balık, tavuk ve baklagillerle değiştirmeye çalışmalısınız. Buzdolabınızda eksik olmaması gereken diğer yiyecekler arasında bol miktarda protein içeren yumurta ve süzme peynir vardır. Çünkü şekerlerin kana gelişi sadece lifler tarafından değil, proteinler tarafından da yavaşlatılır. Genel olarak, yemeklerinizi mümkün olduğunca çok sebze ile zenginleştirmeye çalışın.

Yediklerinizin ötesinde, diyabetin önlenmesi üzerinde etkisi olabilecek birçok başka günlük alışkanlık vardır. Sigara içmemeyi ve pasif içicilikten uzak durmayı unutmayın. Ayrıca, mutlaka egzersiz yapın. Hareketsiz bir yaşam tarzı, tip 2 diyabet için önemli bir risk faktörüdür.

Her gün yürüyüşe çıkmak gibi basit bir alışkanlık bile sizi şeker hastalığından koruyabilir. Son araştırmalar, fiziksel aktivite programlarının diyabeti önleyebildiğini vurgulamaktadır.