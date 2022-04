Kansere yol açan risk faktörleri: Sigara içenlerde oran yüzde 90

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kocatürk kanser hastalığına ilişkin açıklamalarında, akciğer kanserinin yüzde 90 oranında sigara içenlerde geliştiğini vurguladı.

Kalp ve damar hastalıklarından sonra, ölüme en yakın hastalık kanser olarak biliniyor. 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, hastalığa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, dünyada her yıl, sayısı 20 milyonu bulan kişi kanserle mücadele ederken, 10 milyonu hastalığa yenik düştüğünü, her 5 erkekten biri ve her 6 kadından biri, yaşamı boyunca kanser hastalığına yakalandığını belirtti.

Risk faktörlerine maruziyetin hastalığa yakalanma ihtimalini artırmakta olduğunu belirten Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, nüfus artışı ve yaşam süresi beklentisindeki artışla da daha fazla kişide kanser gelişebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, çevresel ve genetik faktörlerin de kansere yakalanma riskinde etkili olduğunu belirtti.

“SİGARA İÇİLMESE AKCİĞER KANSERLERİNİN YÜZDE 90’I OLMAYACAK”

Ailede bir kanser hastasının olması, genetik faktörlere bağlı hastalık gelişimini beraberinde getirebilir.

Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, yüzde 10 oranında genetik faktörlere bağlı olarak gelişen kanserin yüzde 90 nedeni ise çevresel faktörlerden kaynaklandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sigara içenlerde akciğer kanseri gelişme riski yüksektir. Akciğer kanserli hastaların yüzde 90’ı sigara içicisidir. Yani sigara içilmese akciğer kanserlerinin yüzde 90’ı olmayacak demektir. Akciğer kanserine bağlı olarak her yıl yaklaşık 1.8 milyon kişi ölmektedir. Tütün, alkol, obezite ve çevre kirliliği ile mücadele ile tüm kanserlerin yarısı önlenebilmektedir.”





ÜCRETSİZ TARAMA YAPILAN KANSER TÜRLERİ

Erken tanı ile kanserlerin tedavisinde başarı oranı oldukça yüksek. Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, “Ülkemizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) meme, rahim ağzı ve kalın barsak kanseri için ücretsiz olarak tarama yapılmaktadır. Akciğer kanseri için ise ülkemizde olmasa da birçok ülke; 50 yaş üstünde, 20 yıldan fazla sigara içmiş olan kişilerin tarama programına katılmalarını önermektedir.” dedi.

KANSERLE MÜCADELE FARKINDALIK VE BİLİNCİN ÖNEMİNE VURDU

Koronovirüsün başlangıcından bu yana kanser nedeniyle oluşabilecek şikayetler, tarama ve kontroller aksatıldı. Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, “Önümüzdeki yıllarda kanser yükünde artışa neden olacağı düşünülmektedir.” diyerek kansere karşı mücadelede farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılmasının önemini vurguladı.