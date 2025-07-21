Karpuzun Tehlikeli Yüzü: Zehirlenmeye Sebep Oluyor...

Yaz mevsiminin simgelerinden biri olan karpuz, ferahlatıcı tadıyla hem sofraların hem de pikniklerin vazgeçilmezi.

Ancak serinletici etkisinin yanı sıra, karpuz hijyen kurallarına uyulmadan tüketildiğinde gıda zehirlenmesine yol açabiliyor.

Son yıllarda artan vakalar, özellikle dış ortamda satılan ve iyi yıkanmadan dilimlenen karpuzlar nedeniyle ortaya çıkıyor.

KARPUZ ZEHİRLENMESİ

Karpuzun dış kabuğu, toprak, gübre ve taşıma koşulları nedeniyle birçok bakteri ve zararlı mikroorganizmayı barındırabilir.

Eğer bu kabuklar yeterince temizlenmeden kesilirse, bıçak aracılığıyla bu bakteriler doğrudan meyvenin içine taşınır.

Bu durum özellikle sıcak yaz günlerinde hızla çoğalan mikroplar nedeniyle bulantı, ishal, karın ağrısı, ateş gibi belirtilerle kendini gösteren gıda zehirlenmelerine neden olabilir.

Dolayısıyla; dilimlenmiş karpuz açıkta uzun süre bekletilmemeli, hemen tüketilmeli ya da buzdolabında saklanmalı.