Kimi atom, kimi kokteyl diyor: Sarı serum nedir, içindekiler nelerdir?

Sanatçı Metin Arolat’ın öldüğü gün evde serum uygulaması yaptırdığı iddiası bu uygulamaların risklerini yeniden gündeme getirdi.
Kimi atom diyor, kimisi kokteyl serum.
Sihirliymiş gibi pazarlanan vitamin karışımı serumlar, hayati tehlikelere yol açabiliyor.
Peki, sarı serumun içinde neler var? Sarı serum nedir, ne işe yarar? İşte içindekiler...
SARI SERUMUN İÇİNDEKİLER
Serum, vücuda damar içi yolla sıvı olarak verilen steril bir çözeltidir. Su, tuz, şeker, vitamin ve ilaç gibi bileşenleri içerir.
Sarı serum, genel olarak kış aylarında bağışıklığı ve vücut direncini arttırmak amacıyla hastalara uygulanır.
İçindekiler;
Enfeksiyonlarda fazlasıyla ihtiyacını hissettiğimiz B1, B6, B12, B5 ve C vitaminleri,
Enfeksiyonun şiddetini azaltmak için antienflamatuvar ilaçlar,
Ateş düşürücü ve ağrı kesiciler, -Alerji ve akıntıyı engelleyen antihistaminik ilaçlar,
Mide ve Bağırsak koruyucular -Dengeli elektrolit sıvıları