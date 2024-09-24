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Kimi atom, kimi kokteyl diyor: Sarı serum nedir, içindekiler nelerdir?

Kimi atom, kimi kokteyl diyor: Sarı serum nedir, içindekiler nelerdir? Halk arasında 'sarı serum' olarak bilinen ve evde sağlık hizmeti sunan şirketler tarafından kolayca temin edilebilen karışım, sağlığı tehdit edici olabiliyor. Peki, sarı serum nedir ve içinde neler var? İşte içindekiler...