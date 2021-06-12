Kırklareli'nde korona savaşçılarından aşı seferberliği

Kentte görev yapan sağlık ekipleri, aşı hizmetini kırsalda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşların ayaklarına götürüyor.

Sağlık ekiplerinin özverili çalışmasıyla son haftalarda vaka sayısında düşüş yaşanan iller arasında bulunan Kırklareli'de, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde aşı ekibi sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan filyasyon çalışmasıyla koronavirüsün izini sürerek teması azaltmaya çalışan sağlık ekipleri, bir yandan da köy yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşların aşılanması için çaba gösteriyor.

KIRSALSA AŞI SEFERBERLİĞİ

Salgınla mücadele kapsamında kurulan çağrı merkezine gelen aşı talebinin yanı sıra sahada da kırsalda mesai yapan ekip, engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara da ulaşarak aşılanmalarını sağlıyor. Ekipler Aile Sağlığı Merkezi bulunan köylerde vatandaşları merkeze davet ederken bazı vatandaşların da evlerine ve tarlalarına giderek aşı çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüs savaşçılarından kırsalda aşı seferberliği

"KÖYLERİMİZDEKİ AŞILAMALAR DEVAM EDİYOR"

Aşılama çalışmaları ile vaka sayılarının her 100 bin kişide vaka sayısının sayısı 50,51'e düştüğünü İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, sırası gelen tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Aşılama çalışmaları ile salgının sona erebileceğini anlatan Cerit, "Müdürlüğümüzce sahada aşı yapmak üzere oluşturulan mobil aşı ekiplerimiz köylerimizde vatandaşlarımıza aşı uygulamaktadır. Aşı olarak mücadeleye destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

"ÇOK MUTLUYUZ, HERKES AŞISINI OLSUN"

Yıldız Dağlarının eteklerinde bulunan Dereköy köyünde vatandaşlara aile sağlığı merkezince aşıları uygulandı. Aşı olan Sevim Kılıçarslan, köye kadar gelen sağlık ekiplerine teşekkür etti. Köydeki iş yoğunluğundan dolayı hastaneye gidemedikleri anlatan Kılıçarslan, "Çok mutluyum. Herkes aşısını olsun bu hastalıktan kurtulalım. Allah razı olsun sağlık çalışanlarının hepsinden." diye konuştu.

Yaşar Baki Yarar ise sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için özverili çalışmalarına tanıklık ettiklerini vurguladı. Sağlık çalışanlarının mücadelesi ile salgının sona ereceğine inandığını dile getiren Yarar, "Herkesin aşı olması lazım. Hepimizin aşı olması lazım. Bir daha bu virüse yakalanmayalım." dedi.