Kış aylarının baş belası... Herkesin tek derdi! "Bu öksürük nasıl geçer?" İşte mucizevi kür Kış aylarının baş göstermesiyle beraber, öksürük krizi de başladı. Geçmeyen öksürük için ise pekmez ve limon ikilisini kullanabilirsiniz.

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Kış ayları geldi, hastalıklar baş göstermeye başladı.

Bu hastalıkların yanında öksürük ise adeta "bonus" gibi...

Öksürük krizinden uzun süre kurtulamayanlar bile var. Geçen hastalıklar olmasına rağmen, aylarca geçmeyen öksürük var.

Peki, inatçı öksürükten nasıl kurtulabiliriz? İşte o sır!

Pekmez - limon kürünün faydaları

Kan dolaşımını hızlandırır.

Tatlı yeme isteğini azaltır.

Bitmek bilmeyen öksürük krizlerinin sona ermesini sağlar.

Boğazda oluşan ağrı, kaşıntı ve iltihaplanmaların geçmesine yardımcı olur.

Grip ve nezle gibi kış hastalıklarına karşı vücudu korur.

Halihazırda var olan kış hastalıklarının çok daha kısa sürede geçmesine yardımcı olur.

Bol miktarda demir içeren bu karışım, düzenli olarak kullanıldığında kansızlığa iyi gelir.

Vücudu serbest radikallerden korur.

Tokluk hissi vererek zayıflamak isteyenlere destek olur.

Vücuda enerji verir ve özellikle kendini sürekli halsiz ve yorgun hissedenlerin çok daha zinde hissetmelerine yardımcı olur.

Hazırlanışı

1/2 çay bardağı pekmez

Bir adet taze sıkılmış limon suyu

1/2 su bardağı su

1/2 su bardağı suyun içine pekmez ve limon suyunu ilave edin, karıştırın.

Pekmez limon karışımından daha fazla faydalanabilmek için sabahları aç karnına tüketin.