Kocaeli'de omurilik felci olan genç hayata tutunmak istiyor

Geçen yıl ortaya çıkan omurilik felci nedeniyle yatağa bağımlı kalan Kadir Kontaş, hayırseverlerden ayağa kaldıran akülü sandalye ve tedavisi için destek bekliyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı öşklüçeşme Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Kadir Kontaş, 2020 yılında Bayramoğlu Ada Halk Plajı'nda iskeleden dalış yaptığı sırada kafasının kum yığınına gelmesi sonucu hareketsiz kaldı.

Omurilik felci olduğu tespit edilen ve yatağa bağımlı kalan Kontaş, hayırseverlerden ayağa kaldıran akülü araba ve tedavisi için yardım istedi.

ZOR ZAMANLARINI ANLATTI

Kontaş, perde dükkanı bulunduğunu ve kazadan sonra kapatmak zorunda kaldığını belirterek çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Eşinin bu süreçte boşanma kararı aldığını anlatan Kontaş, "Denize balıklama atlarken omurilik felci geçirdim. Bu süreçte esnaflık yapıyordum. Kaza yaptığımdan dolayı işlerimi yapamadım. Doktorlar zaman verdi, tam net konuşamadılar. Fizik tedavi görmem gerekiyor, yoğun tedaviye ihtiyacım var." ifadesini kullandı.

TEK MAAŞLA GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORLAR

Kontaş, kendi ihtiyaçlarıyla annesinin ilgilendiğini, fabrika işçisi kardeşinin maaşıyla geçindiklerini vurgulayarak, kirada oturduklarını, sosyal yardıma başvurmak zorunda kaldıklarını aktardı.

"AKÜLÜ SANDALYE İÇİN DESTEĞE İHTİYACIM VAR"

Yüzde 88 engelli raporu aldığını vurgulayan Kontaş, "Bol fizik tedavi görmem gerekiyor. Ayrıca, ayağa kaldıran akülü sandalye var. Bunu önerdiler. Ayrıyeten pedallı bisiklet var. Bunları alıp çalışmam gerekiyor. Maddi değeri 20 bin liradan başlıyor. Şimdi o 20 bin lirayı bulamam, ayakta olsaydım eş dost yardımcı olur bulurdum. Ama bu pozisyona düştüğüm için eşimi de yuvamı da kaybettim. Bu yüzden gelirim yok, destek çıkacak kimsem yok. Bu yüzden yetkililere ve hayırseverlere sesleniyorum; yardımcı olabilirlerse çok sevinirim."





"OĞLUM TEKRAR AYAĞA KALKABİLSİN"

Anne Naciye Kontaş ise oğlunun ayağa kalkabilmesi için çabaladığını, ayaklarının hareket ettiğini ancak bir şey hissetmediğini belirtti. Bir anne olarak çok üzüldüğünü dile getiren Kontaş, "Göğsünden aşağısını hissetmiyor. Oğluma hizmet etmeyi seve seve, gururla yapıyorum. Böyle kalmaması için mücadele etmek istiyorum. Tekrar ayağa kalkabilmesi için uğraşıyorum." dedi.