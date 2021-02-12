Koronavirüs, felç riskini 7,5 kat artıyor

Kış aylarında ortaya çıkan pıhtı bozuklukları gibi sebeplerle daha çok görülen inme ve felç hastalıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Özdemir, koronavirüs hastalarında riskin 7,5 kat arttığını söyledi.

Koronavirüs geçrmekte olan kişilerin, artan baş ağrısını enfeksiyona bağlı bir bulguymuş gibi hafife almamaları gerektiğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Özdemir, dikkate alınmayan artan baş ağrısının, inme ve kanama gibi hayatı tehdit eden bir durumun teşhisini geciktirebileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Özdemir, özellikle yüksek tansiyon, diyabet ve kalp-damar hastalığı gibi damar tıkanıklığı ve inme riskini artıran rahatsızlıkları olanların daha dikkatli olması gerektiğine işaret ederek, önemli uyarılarda bulundu.

7,5 KAT ARTTI

Felç ve inme gibi beyin damar hastalıklar, kış mevsimde bir miktar artış göstermektedir. Bunun nedeni yeterli sıvı alınmaması ve soğuk havaya maruz kalınması neticesinde gelişebilen kandaki pıhtılaşma bozukluklarıdır. Bu da felç ve inmeye neden olabilir. Bu durum kış aylarında gribal enfeksiyonlar sonunda bir miktar artış gösterebilir. Yurt dışında yapılan bir araştırmaya göre önceki yıllarda gribal enfeksiyonlardan sonra gelişebilen beyin damar hastalıklarının, koronavirüs enfeksiyonlarında 7,5 kat arttığı belirlendi.

Koronavirüs enfeksiyonu, vücutta birçok organı ve sistemi etkileyerek can kaybı ve ağır kalıcı sakatlıklara yol açabiliyor. Başlangıçta solunum sistemi üzerindeki tahribatıyla dikkat çeken virüsün, sinir sistemini de etkileyerek inme gibi ölümcül risklerin artmasına yol açtığı artık biliniyor. Öncelikle, artan baş ağrısının görmezden gelinmemesi gerekmektedir. Enfeksiyona bağlı bir bulguymuş gibi hafife almak, kafa içinde basınç artışına neden olan inme ve kanama gibi hayatı tehdit eden bir durumun teşhisini geciktirebilmektedir.

GÜÇ KAYBINA DİKKAT

Vücudun bir tarafında güç ve his kaybı, konuşma bozukluğu, denge bozukluğu, bir tarafı görememe, denge kaybı gibi bulgularla karşılaşan hastaların en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor.

Zaten kış mevsiminde damarlardaki pıhtılaşma ihtimalinin artışı inme/felç gibi bir durumun artışına neden olmaktayken özellikle vücudun damar yapısını bozan bir hastalık olan koroanvirüs enfeksiyonu bu durumu daha da ağırlaştırmaktadır. Ayrıca, beyin zarı altında kanamaya neden olan anevrizma (baloncuk) patlamalarına benzer şekilde görülen kanamalarda eğer yapılan anjiyo tetkikinde baloncuk tespit edilemezse, hastaları mutlaka koronavirüs açısından incelemekte fayda vardır.