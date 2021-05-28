Koronavirüsün 5 nörolojik belirtisi

Genel olarak akciğeri etkileyen koronavirüs enfeksiyonu, kimi hastalarda tüm organlara zarar verebiliyor. Beyin sağlığını da etkileyen koronavirüs, birçok farklı sorunu tetikleyebiliyor.

Koronavirüs enfeksiyonu temel olarak solunum yollarını etkileyen, kuru öksürük, ateş, boğaz ağrısı ve daha şiddetli durumlarda solunum zorluğu ve göğüs ağrısı gibi semptomlara yol açan bulaşıcı bir hastalıktır.

Bununla birlikte, koronavirüs burun yolu, boğaz ve akciğerler dışında vücuttaki diğer iç organları da enfekte eder ve birçok korona pozitif hastanın kalp komplikasyonları, sindirim bozuklukları, karaciğer sorunları ve hatta böbrek yetmezliği yaşadığı görülmüştür.

Buna ek olarak, koronavirüs enfeksiyonu tarafından etkilenen bir diğer hayati bedensel unsur da beyindir. Dünyanın dört bir yanındaki sağlık uzmanları, koronavirüs enfeksiyonu olan hastaların önemli bir bölümünün, yaygın olarak görülen solunum belirtilerinin yanı sıra beyinle ilgili sağlık sorunlarından şikayet ettiğini doğrulamaktadır.

KORONAVİRÜSÜN 5 NÖROLOJİK BELİRTİSİ

Çoğu durumda, nörolojik belirtiler öksürük ve ateşle birlikte gelişirken, bazen başka herhangi bir tipik koronavirüs semptomu olmadan da ortaya çıkabiliyorlar. Bu nedenle, koronavirüsün beyinle ilgili belirtilerinin ne olduğunu bilmek ve koronavirüs enfeksiyonunu işaret edebilecek bu nörolojik durumlara dikkat etmek önemlidir.

İşte koronavirüsün nörolojik belirtileri.

Baş Ağrısı ve Yorgunluk

Aşırı yorgunluk ve vücut zayıflığı ile birlikte sürekli baş ağrılarının ortaya çıkması COVID-19'a bağlı olabilir ve bu, hastalığın hafif ve şiddetli vakalarında genellikle görülür. Koronavirüs aynı zamanda bazı beyin ve sinir hücrelerini de etkileyen ve dayanılmaz baş ağrısına yol açan, vücutta bir enflamatuar reaksiyonu tetikler. Koronavirüs enfeksiyonunun sık bildirilen bir başka semptomu, alnın her iki tarafındaki aşırı ağrıdır.

Baş Dönmesi

Koronavirüs, vücuttaki çok sayıda hücre ve dokuyu istila ederken, bağışıklık sistemi enfeksiyonla sürekli olarak savaşmak ve organlara zarar vermesini önlemek için çaba gösterir ve bu çaba enerji depolarınızı harcar. Ayrıca, koronavirüsün neden olduğu iltihaplanma, kulak-beyin sinyal koordinasyonunu da bozarak denge kaybına, baygınlık ve baş dönmesine yol açar. Başta dönme hissi yaşanırken, zaman zaman kulaklarda kalıcı bir çınlama da meydana gelir.

Beyin Sisi ve Hafıza Kaybı

Koronavirüs nedeniyle beyinde gelişen kısmi hafıza kaybı, zayıf konsantrasyon ve bilişsel yeteneklerde düşüşün yaşandığı bulanık his, beyin sisi olarak adlandırılır. Koronavirüs enfeksiyonu gibi hastalık zamanlarında vücut çok fazla stres altındadır ve bu da her zaman enerjinin ve beynin işlevselliğinin tükenmesine yol açar. Bilinç bulanıklığı veya zihinsel sis olarak da bilinen beyin sisi, orta ve şiddetli koronavirüs vakalarında görülmektedir.

Deliryum

Deliryum, etkilenen bireyin zihinsel yeteneklerinde ciddi kusurlara sahip olduğu, kafa karışıklığına ve gerçeklik algısının değişmesine, konumundan ve hakimiyet durumundan tamamen kopmuş olmasına yol açan daha yoğun bir beyin sisi şeklidir. Koronavirüs enfeksiyonu vücuttaki yüksek viral yük nedeniyle oldukça şiddetli hale geldiğinde, beyindeki sinir hücreleri engellenir ve yavaş hareket, geveleyerek konuşma ve zihinsel gerileme ile günlük normal performans gösterememe yaşanabilir.

Anksiyete ve Depresyon

Koronavirüs sadece beynin hafıza, odaklanma, düşünme gibi entelektüel işlemlerini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda duygusal işlevlerini de engeller. Hafif koronavirüs vakalarında düşük ruh hali, rutin faaliyetlere ilgisizlik, yüksek düzeyde sinirlilik ve gerginlikle birlikte düzensiz ruh hali değişimleri gözlemlenmiştir. Bunun hastalarda anksiyete ve depresyonu tetiklediği, ayrıca bu psikolojik semptomların beyin fonksiyonlarını olumsuz etkilediği ve bazen tamamen iyileştikten sonra bile sürdüğü bilinmektedir.