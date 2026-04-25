Lazer cerrahisiyle gözlüksüz yaşam mümkün

Gözlük ve kontakt lens bağımlılığından kurtularak dünyaya net bir pencereden bakmak, gelişen lazer teknolojileri sayesinde artık çok daha kolay...

Bu kapsamda da lazer göz cerrahisi de, hastalara yepyeni ve konforlu bir yaşam sunuyor.

Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve başarı oranları hızla artan lazer uygulamaları hakkında konuşan Medipol Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, uygun hastalarda miyopi, astigmatizma ve hipermetropi gibi kırma kusurlarının kalıcı olarak tedavi edilebildiğini söyledi.

"HASTANIN GÖZ YAPISI UYGUNSA TEDAVİ PLANLANIYOR"

Prof. Dr. Yıldırım, “Hastanın göz yapısı uygunsa ve beklentileri gerçekçiyse lazer tedavisi planlanabiliyor. Numaranın doğru tespit edilmesi ve gözün tüm bölümlerinin ayrıntılı incelenmesi büyük önem taşıyor.

Yalnızca göz yapısının değil, kişinin yaşam koşulları ve günlük hayata dönüş beklentisi de işlem seçimini etkiliyor.” dedi.

3 FARKLI LAZER YÖNTEMİ

Prof. Dr. Yıldırım, “Göz yüzeyine uygulanan PRK ve No Touch lazer, korneadan ince bir tabaka kaldırılarak yapılan Lasik cerrahileri ile son yıllarda daha popüler hale gelen Smile ve Smile Pro yöntemleri hastalarımıza uygulanabiliyor.

Bu yöntemler hastanın numarasına, kornea yapısına ve beklentilerine göre seçiliyor. Her hasta için kişiselleştirilmiş planlama yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

AMELİYAT KISA, İYİLEŞME HIZLI

Prof. Dr. Yıldırım, “Görsel rehabilitasyon hızlı gelişiyor. İşlem tipine göre hastaların sosyal ve iş hayatına dönüş süreleri günümüzde oldukça kısalmış durumda. Ameliyat sonrası verilen tedaviler düzenli uygulanmalı.

Özellikle ilk günlerde gözün ovuşturulmaması, yıkanmaması ve güneş ışığından korunması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

"UYGUN HASTALARDA BAŞARILI SONUÇLAR ALIYORUZ"

Prof. Dr. Yıldırım, “Uygun hastalarda gerçekleştirdiğimiz lazer cerrahileriyle hastalarımızı gözlük ve lens bağımlılığından kurtarabiliyor, daha konforlu bir yaşam sunabiliyoruz.” dedi.