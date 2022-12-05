Masalardan tuzları kaldırın! Zararlarını öğrenince çok şaşıracaksınız!

Çok fazla tuz tüketmek kalbinizi olumsuz yönde etkiler. Sağlıklı bir kalp için tuz alımınızı azaltın. İşte daha önce duymadığınız nedenleri…

Tuz, herkesin öğünlerinde önemli bir parçadır. Vücuttaki su seviyesinin dengesini korumaya yardımcı olur, kasların ve sinirlerin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Aşırı tuz alımı kan basıncını yükseltebilir. Ek olarak, kalp krizi, inme ve kalp yetmezliği için sağlık riski taşır.

Yüksek miktarda tuz alımı vücutta yan etkiye sebep olabilir. Kalbi olumsuz yönde etkiler. İşte tuzu azaltmanız için bazı nedenler…

Tuz kalp sağlığını nasıl etkiler?

Kan dolaşımınızdaki aşırı tuz, kan damarlarındaki genel kan miktarını (hacim) yükselten suyu çeker. Kan damarlarından daha fazla kan aktıkça kan basıncı yükselir. Zamanla yüksek tansiyona sebebiyet verir.

Fazla tuz tüketilirse, kalbin vücuda kan pompalamak için daha fazla çalışması gerekir. Bu da onu yıpratır. Ayrıca vücudunuzda çok fazla su olması şişkinliğe ve obeziteye neden olabilir.

Yüksek tansiyon bazen gizli belirtiler gösterdiğinden "sessiz katil" olarak anılır. Kalp hastalığının ana nedenlerinden biridir ve dünya çapında önde gelen ölüm nedenidir.

Daha az tuz tüketmek tansiyon artışını yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Ayrıca böbrek hastalığı, mide kanseri, migren, kalp krizi, kalp yetmezliği ve inme riskinizi azaltabilir.

Tuz oranı yüksek besinler kalori ve yağ bakımından da yüksektir, bu da obezite ve bununla ilgili tüm sağlık sorunları riskini artırır. Bu nedenle, özellikle kalp hastalığınız, yüksek tansiyonunuz varsa tuz alımınıza dikkat edin.

Tuz alımı nasıl azaltılır?