Mevsim geçişleri hastalık risklerini artırıyor

Havaların aniden soğuma eğiliminde olduğu dönemlerde hastalıklardan korunmak, alınabilecek bazı önlemler sayesinde mümkün!

Sabah evden çıkarken çok soğuk başlayan gün, öğle saatlerinde çok fazla sıcak devam edebiliyor ya da bir gün hava güneşli ve çok sıcakken sonraki gün aniden çok soğuyabiliyor. Bu sıcaklık değişimleri kişilerin sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

Sıcaklık değişimleri sindirim sistemimizi, duygu durumumuzu dahi etkilerken başka birçok hastalığı da tetikleyebiliyor. Hava değişiklikleri sebebiyle yaşanan problemlere karşı bazı önlemler almak sağlığımız için etkili olacaktır.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT

Mevsimsel değişiklikler, yılın son aylarında hayatımızı daha fazla etkiliyor. Bu aylarda özellikle alerjik astım, KOAH, grip, nezle gibi solunum yolu hastalıkları artış göstermektedir. Alerjik astımı olan kişiler mutlaka kendini çok iyi korumalıdır. Sıcaklığın ani değişmesi öksürük, nefes darlığı, solunum yolu problemi, hayat konforumuzu etkileyecek burun tıkanıkları gibi problemleri artırmaktadır. Viral hastalıklarına aralık ve ocak aylarında daha sık rastlanmaktadır.

HASTALIKLARDAN KORUNMA YOLLARI

Bağışıklığı düşük olanlar ve kalabalık ortamda bulunanlar, mevsim geçişi hastalıklarının ilk adresidir. Böyle kişilerin korunmak için daha fazla önlem alması gerekir. İşte, alınabilecek bazı önlemler;

- Öncelikle soğuk havalara karşı korunaklı giyinmeli ve uzun süre soğuğa maruz kalınmamalıdırlar. Soğuk havaya göre giyinirken günün ilerleyen saatlerinde havanın ısınabileceğine göz önüne alarak aşırı kalın giyinmemek de önemlidir.

- 65 yaş üstü kişiler mutlaka yıllık aşılarını yaptırmalıdır.

- Astım, KOAH gibi hastalığı olanlar doktor takiplerini ihmal etmemelidir.

- Tansiyon ve kalp hastaları tedavilerini düzenli yaptırmalıdır.

- Bol lifli gıdalar tüketmeli ve doğal beslenmelidirler. Bol su tüketimi çok önemlidir.

- Spor ve bedensel aktiviteler sağlığımızı korumamıza yardımcı olur.

- Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak zihinsel ve bedensel olarak kişiye katkı sağlar.

Bu önlemlerin alınması, kendimizi salgın ve hastalıklara karşı korumamızda çok büyük fayda sağlayacaktır.