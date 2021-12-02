Migren ile ilgili en çok merak edilen 3 soru

Migren ile ilgili en çok merak edilen 3 soru

Sık sık baş ağrısı çekiyorsanız, bunu rastgele veya zararsız bir şey olarak algılamayın; bu durum, kronik migreninizin olduğunun bir işareti olabilir.

'Migren' kelimesine çok aşinayız ve çoğu zaman insan onu ciddi bir hastalık olarak değil, sadece bir baş ağrısı olarak görüyor. Migrene yatkın çoğu insan, ayda bir veya iki kez ağrılı bir atak geçirir. Ancak, bir kişinin daha sık baş ağrısı çektiği, kronik migren olarak bilinen daha şiddetli bir durum vardır

Kronik migren, ayda 15 gün veya daha fazla, en az 3 ay ve en az 8 gün sürer ve bu da migren baş ağrısı günü olarak nitelendirilir. Bu sık ve şiddetli ataklar yaşam kalitesini bozabilir.

Genel olarak kadınlar, kronik migrenden erkeklere göre 2-4 kat daha fazla etkileniyor. Tipik olarak, kadınlar, zayıflatıcı ağrılarla kaybedilen günlerin sonuçlarının muazzam olabileceği 30'lu yaşlarında en kötü darbeyi alır.

MİGREN NEDİR?

Uluslararası Baş Ağrısı Bozuklukları Sınıflandırmasına göre, baş ağrıları daha ileri alt sınıflandırmalarla birlikte 14 kategoriye ayrılır. Bu nedenle, kronik bir migreni diğerlerinden ayırt etmek zorunludur. Kronik migren baş ağrısının diğer baş ağrılarından bu şekilde ayrılması önemlidir.

Doğru bir teşhis, daha hızlı sonuç almak ve ciddi bir evre riskini önlemek için zamanında ve etkili tedavi ile yardımcı olabilir. Kronik migren sadece kötü bir baş ağrısı değil, aynı zamanda bireysel ve sosyoekonomik sonuçlara önemli ölçüde yük getiren nörolojik bir hastalıktır. Kronik migreni sadece kötü veya şiddetli bir baş ağrısı olarak ele almak, tekrar eden bir olay haline gelebilir.

MİGRENİN OLUŞMA NEDENLERİ?

Kronik migren, artan atak sıklığı ve migren ağrısının kalıcı ağrıya dönüşmesiyle ilişkilendirilen diğer birkaç risk faktörü nedeniyle tipik olarak epizodik migrenden gelişir. Farklı türde baş ağrıları ve kronik migren arasındaki sınıflandırma önemlidir çünkü hastalara sıklıkla yanlış teşhis konur ve yanlış ilaç verilir. Kronik migren olarak sınıflandırıldığında, normal ilaçlara yanıt vermedikleri için tedavi protokolü farklıdır. Hastaların özel tedavilere ve birçok üst düzey tedaviye ihtiyacı olabilir.

Kronik migreni olan kişiler, bazı şeylerin semptomlarını tetiklediğini fark edebilir. Tetikleyiciler kişiden kişiye farklılık gösterir ve çevresel değişikliklerden belirli yiyeceklere veya kişinin yaşam tarzına kadar her şeyi içerebilir. Diğer tetikleyiciler arasında stres, depresyon veya kaygı, hormonal değişiklikler, uykusuzluk, açlık, alkol tüketimi vb. sayılabilir. Hormonlardaki değişiklikler, kadınların erkeklerden daha fazla baş ağrısı çekmesinin nedenleri arasında olabilir. Östrojen, adet gören kadınlarda daha yüksek migren prevalansı ile ilgili yaygın hormonlardan biridir.

Östrojen dişi üreme sistemini düzenler ve ayrıca beyindeki ağrı hissini etkileyen kimyasalları kontrol eder. Östrojen seviyelerindeki bir düşüş, zamanında kontrol edilmezse daha şiddetli bir baş ağrısına, yani kronik migrene yol açabilen bir baş ağrısına neden olabilir.

MİGRENİN TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Kronik migren için bir tedavi olmamasına rağmen, çoğu insan ilaç kullanabilir ve düzenli egzersiz, tetikleyici gıdaları ortadan kaldıran diyet değişiklikleri, gevşeme tekniklerini (dikkatli nefes alma ve meditasyon gibi) özümsemek, stres yönetimi tekniklerini öğrenmek ve düzenli egzersiz yapmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri içerebilir. Semptomları tedavi etmek ve gelecekteki atakları önlemeye yardımcı olmak için migren veya baş ağrısı günlüğü tutmak genellikle etkili olur.

Stres baş ağrısı veya hafif migren yaşayan bir kişi, ağrı kesiciler gibi ilaçlarla tedavi edilebilir ve bu ilaçlar da migreni veya küme baş ağrısını etkili bir şekilde önleyebilir. Bununla birlikte, kronik migrene dönüşebilen orta ila şiddetli migren semptomlarından muzdarip bir kişi, reçetesiz satılan ilaçlara yanıt vermeyebilir. Bu durumda, hastaların reçeteli ilaçlar için kalifiye bir nöroloğa gitmeleri gerekebilir.