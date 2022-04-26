Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Fahrettin Koca, "Okullarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı mı?" sorusuna yanıt verdi.

Koronavirüsün hayatımıza soktuğu maskeleri daha fazla takmak istemeyen vatandaşlar, gözlerini Bilim Kurulu'na çevirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun bir aranın ardından toplanan Bilim Kurulu'nda önemli kararların alınacağını söyledi.

Yapılan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı.

Kapalı alanlarda maske takma uygulaması kaldırılırken, "Okullarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı mı?" sorusu öğrencilerin gündemine geldi.

Peki, Okullarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı mı? İşte yanıtı...

Okullarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor.

Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!"