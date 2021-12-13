Omicron varyantında ilk ölüm gerçekleşti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Britanya'da koronavirüsün Omicron varyantına ilk can kaybının verildiğini duyurdu.

Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonu tüm dünyada yayılmaya devam ediyor.

Bilim dünyası Omicron varyantının etkilerinin ve aşılara karşı dayanıklılığını endişeyle incelerken İngiltere'den endişe verici bir açıklama geldi.

"BİR HASTANIN YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ DOĞRULAYABİLİRİM"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir aşı merkezinde açıklamalarda bulundu. Johnson, “Maalesef Omicron hastaneye yatacak kadar hasta ediyor ve maalesef Omicron tespit edilmiş en azından bir hastanın yaşamını kaybettiğini doğrulayabilirim.” dedi.

6 DSÖ BÖLGESİNİN TAMAMINDA TESPİT EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 9 Aralık itibarıyla, Omicron mutasyonunun 63 ülkeyi kapsayan 6 DSÖ bölgesinin tamamında tespit edildiğini ve mutasyonun aşıların etkinliğini azaltabileceğini açıklamıştı.

OMICRON VARYANTI NEDİR?

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen ve hızla yayılan Omicron varyantı bir diğer adıyla Nu varyantı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant oldu.

Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu.

Omicron varyantı hakkında tüm detaylar

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Önceki varyantlardaki belirtilerin aksine, Omicron varyantının koku ve/veya tat kaybı belirtisi göstermediğine ve tıkalı bir burun vakası olmadığına inanılıyor ve yeni türden etkilenenlerin çok yüksek ateşten şikayet etmedikleri görülüyor.

Varyantın çıktığı andan beri uzmanlar, yeni varyantla ilgili belirtileri listeledi. İşte dikkat edilmesi gereken 5 belirti:

TÜKENMİŞLİK

Daha önceki varyantlara benzer şekilde Omicron varyantı da yorgunluğa veya aşırı bitkinliğe neden olabilir. Kişi aşırı yorgun hissedebilir, düşük enerji yaşayabilir ve günlük aktivitelerini bozabilecek güçlü bir dinlenme arzusu olabilir.

Ancak yorgunluğun başka sebeplerden ve sağlık sorunlarından da kaynaklanabileceğini unutmamak gerekir. Durumunuzu doğrulamak için test yaptırmanız şarttır.

BOĞAZ TAHRİŞİ

Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee'ye göre, Omicron ile enfekte olan kişiler, olağandışı olan boğaz ağrısından ziyade küçük bir boğaz tahrişinden şikayet etti.

İkisi bir dereceye kadar benzer olsa da ikincisi daha acı vericidir.

KENDİ KENDİNE GEÇEN HAFİF ATEŞ

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana hafif ila orta dereceli ateş, hastalığın açıklayıcı belirtilerinden biri olarak görülmektedir.

Ancak, önceki varyantlardan kaynaklanan ateş, hastalar üzerinde kalıcı bir etkiye sahipken mevcut varyant Dr. Coetzee'ye göre kendi kendine iyileşen hafif vücut ısısını tetikliyor.

GECE TERLEMESİ VE VÜCUT AĞRILARI

Uzmanlar, gece terlemelerinin de yeni Omicron varyantının belirtisi olabileceğini öne sürüyor. Gece terlemeleri varlığında çok fazla ter ortaya çıkar ve serin bir yerde yatsanız bile giysileriniz ve yatak takımlarınız ıslanır.

Uzmanlara göre buna çok fazla vücut ağrısı da dahil olmak üzere başka belirtiler eşlik edebilir.

KURU ÖKSÜRÜK

Bunun dışında uzmanlar, Omicron'da kişilerde kuru öksürüğün de ortaya çıkabileceğini öne sürüyor. Daha önceki varyantlarda da en sık görülen belirtilerden biri olan kuru öksürük, solunum yollarının boğazdaki herhangi bir tahrişi gidermek için sert bir ses çıkarmaya zorlamasıdır.