Fenerbahçeli taraftarlardan Domenico Tedesco'ya destek

Fenerbahçe'de kaçan şampiyonluk, Domenico Tedesco'nun sonunu getirdi.

Sarı-lacivertli yönetim, aldığı karar doğrultusunda tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'nin yollarını ayırma kararı aldığı İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, oyuncular ile vedalaşmak için Samandıra Tesisleri'ne geldi.

TARAFTARLAR SAMANDIRA'DA TOPLANDI: LÜTFEN GİTME!

40 yaşındaki teknik direktör için tesislerin dışarısında çok sayıda Fenerbahçe taraftarı toplandı.

Tedesco, burada sarı-lacivertli taraftarlardan büyük destek gördü.

Bazı taraftarların, İtalyan çalıştırıcı için İngilizce olarak hazırlanmış 'Tedesco lütfen gitme' ve 'Ya Tedesco ya hiç' şeklinde yazılı pankartlar hazırladığı da görüldü.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Tedesco'nun tesislere girişiyle birlikte İtalyan teknik adamın lehinde tezahüratlarda bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, Tedesco'ya duygu dolu anlar yaşattı.

Taraftarların sevgisine el sallayarak karşılık veren Tedesco'nun gördüğü ilgi karşısında duygu dolu anlar yaşadığı ve üzgün olduğu görüldü.

"HOCAM BİZİ BIRAKMA"

İtalyan teknik adam, futbolcularla vedalaşmasının ardından tesis önünde kendisini bekleyen taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini kırmadı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu dakikalarda, "Hocam bizi bırakma." tezahüratları yaptı.

Öte yandan Domenico Tedesco'nun cuma günü saat 12.20 uçağıyla İstanbul'dan ayrılacak.