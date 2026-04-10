Peygamber övgüsü alan tohum: Her gün 2-3 tane yutun

Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Peygamber Efendimiz (s.a.v), bütün insanlığı her konuda aydınlatmış ve yol göstermiştir.

Gıda konusunda da bazı tavsiyelerde bulunmuş ve tüketilmesini önermiştir.

Çörek otu da bunlardan birisidir.

Peygamber övgüsüne nail olan çörek otu, yüz yıllardır şifa kaynağı olarak kullanılmaktadır.

ÇÖREK OTUNA ÖVGÜ

Sahih-i Müslim ve Buhari kaynaklarına göre Peygamber efendimiz; "Şu çörek otunu kullanmaya devam edin, çünkü onda ölümden başka her hastalığa şifa vardır.

Muhakkak ki kara habbede samdan başka her derde bir şifa vardır. Sam, ölümdür. Kara habbe ise kendisine şuniz denilen çörek otudur" buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v), çörek otunu bizzat kendisi kullanmış ve Ashab-ı Kiram'ına da değişik vesilelerle tavsiye etmişlerdir. Hz. Enes (r.a.), "Allah'ın Elçisi (s.a.v), hastalandığı zaman, bir avuç çörek otu alıp, onu su ve bal ile karıştırıp içerdi" şeklinde rivayet etmiştir.

Çörek otu, içeriğindeki timokinon maddesi sayesinde kansere karşı savaşır ve kanser hücrelerinin yok olmasını sağlar.

Aynı zamanda iltihap giderici etkisi de vardır.

Çörek otu, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun hastalıklara karşı direncini arttırır.