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    Psikolog Burcu Teker, çiftler arasındaki 'ghosting' kavramını açıkladı

    Son dönemlerde sık duyulan 'ghosting'kavramının ne anlama geldiğini açıklayan Psikolog Burcu Teker, ilişkide görmezden gelmenin psikolojik şiddet olduğunu söyledi.
    • Özel İçerik
    • 28.04.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 17:53
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    Psikolog Burcu Teker, çiftler arasındaki 'ghosting' kavramını açıkladı

    Son dönemlerde özellikle gençler arasında yeni bir kavram yaygınlaştı.

    İkili ilişkilerde duyulan 'ghosting' ya da 'ghostlamak' kavramları her ne kadar yeni yaygınlaşmaya başlasa da, davranış olarak her an hayatımızın içinde olabilecek bir sorun olarak yer tutuyordu.

    İngilizce'de 'hayalet' anlamına gelen 'ghost'tan gelen ghosting kavramı, temelde bir kişiyi görmezden gelmek olarak aktarılıyor.

    Ghosting nedir ve nasıl anlaşılır?

    Psikolog Burcu Teker, yaygınlaşan ve çiftlere büyük zarar veren ghostingin ne anlama geldiğini açıkladı.

    Ghostingin psikolojik bir şiddete dönüştüğünü ifade eden Burcu Teker, bu durumla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri ve ghostingin nasıl anlaşılabileceğini Ensonhaber'e anlattı.

    Psikolog Burcu Teker, çiftler arasındaki 'ghosting' kavramını açıkladı VİDEO

    Psikolog Burcu Teker, çiftler arasındaki ghosting kavramını açıkladı #1


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