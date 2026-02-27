Ramazan'da kilo vermek mümkün: Dengeli beslenmek diyete devam etmenin anahtarı

Ramazan ayında oruç tutarken diyet yapmak mümkün mü?

Bu soru, her yıl milyonlarca kişinin aklını kurcalayan en popüler konulardan biri.

RAMAZAN'DA DİYET YAPILIR MI?

Beslenme uzmanı görüşleri ve Ramazan dönemi için ise cevap net:

Evet, Ramazan'da dengeli ve bilinçli bir şekilde diyet yapılabilir.

Ancak bu süreç 'sıkı kısıtlama veya 'şok diyet' anlamına gelmemeli.

"DOĞRU PLANLANDIĞINDA, RAMAZANDA YAĞ YAKIMI HIZLANDIRILIR"

Beslenme ve diyet uzmanlarının ortak vurgusu ise şu:

"Ramazan ayı, metabolizmayı yağ yakımına yönlendiren doğal bir aralıklı oruç fırsatı sunuyor. Oruç sayesinde günlük kalori alımı azalıyor, insülin duyarlılığı artıyor ve vücut enerji için yağ depolarını kullanmaya başlıyor. Doğru planlandığında Ramazan, kilo verme sürecini durdurmaz; aksine hızlandırabilir ve 3-6 kg arası sağlıklı yağ kaybı mümkün olabilir."

UZMANINDAN BESLENME UYARILARI:

Ancak uzmanlar şu önemli uyarıları yapıyor:

Aşırı kalori kısıtlaması yapmayın: Metabolizma daha da yavaşlar, kas kaybı artar, Ramazan sonrası geri kilo alma riski yükselir.

Sahuru atlamayın: Tok tutan protein, lif, sağlıklı yağ kombinasyonu şart.

İftarda kontrollü başlayın: Su, 1-2 hurma, çorba, 10-15 dk ara, protein, sebze ağırlıklı ana yemek. Kızartma, ağır şerbetli tatlı ve aşırı karbonhidratı sınırlayın.

Tatlıyı her gün değil, haftada 1-2 kez tüketin: Taze/kuru meyve, yoğurt/kefir ile tatlı krizini bastırın.

Su tüketimi kritik: İftar-sahur arası en az 2-2,5 litre, kilo başına 30-35 ml, su hedefleyin.

Hareket ekleyin: İftardan 1-2 saat sonra hafif yürüyüş veya egzersiz kas kaybını önler, yağ yakımını destekler.

KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

Diyabet, tiroit, hipertansiyon gibi kronik hastalığı olanlar, hamileler, emzirenler ve yoğun ilaç kullananlar mutlaka doktor/diyetisyen kontrolünde hareket etmeli.

Kişiye özel plan olmadan "Ramazan’da 10 kilo verdiren mucize diyet" vaatleri sağlıksız ve sürdürülemez.

DOĞRU BESİN SEÇİMİ İLE SAĞLIKLI YAĞ KAYBI SAĞLANABİLİR

Ramazan, 'diyet ayı' değil; bedeni dinleme, yeme farkındalığını artırma ve metabolik denge kurma ayı olabilir.

Doğru besin seçimi, porsiyon kontrolü ve sahur-iftar dengesiyle hem oruç rahat tutulur hem de istenmeyen kilolar yerine sağlıklı yağ kaybı sağlanabilir.

'Şok' diyet yerine sürdürülebilir alışkanlıklara odaklanmak en akıllıca yaklaşım.