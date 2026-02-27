Yeni Trafik Düzenlemesi'nden Doğan görünümlü Şahinlere kötü haber

Türkiye'de trafik güvenliğini artırmak amacıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme, özellikle görünümü değiştirilen ve modifiyeli araç sahiplerini doğrudan etkiliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Kanunu değişiklikleri, mevzuata aykırı teknik ve görsel değişiklikler yapan araçları trafikten men etme yetkisi getiriyor.

MODİFİYE ARAÇLAR MERCEK ALTINDA

Kanun değişiklikleri ihlallerde ehliyetlere el koyma, yeniden eğitim zorunluluğu ve ağır para cezaları gibi yaptırımlar devreye sokuldu.

Bu düzenleme, "Doğan görünümlü Şahin" gibi popüler modifiye araçları hedef alarak, trafik kazalarını önlemeyi amaçlıyor.

GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞTİRİLEN ARAÇLAR TRAFİKTEN MENEDİLECEK

Yeni yönetmeliğin detayları ise şöyle:

Araç üzerinde mevzuata aykırı şekilde (örneğin, abartılı jant, ışıklandırma veya kaplama) değişiklik yapılması yasaklandı.

İhlal tespitinde araç, mevzuata uygun hale getirilinceye kadar trafikten menedilecek ve işletene 5 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Bu kural, özellikle estetik modifiyelerle trafiği tehlikeye atan araçları kapsıyor.

ARABALARA SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ KONULAMAYACAK

Yüksek ses çıkaran egzoz sistemleri, abartılı hoparlörler veya yanıp sönen ışıklar gibi ek donanımlar yasaklandı.

Bu tür değişiklikler, çevre rahatsızlığı ve dikkat dağılması nedeniyle trafikten men ve 5 bin TL ceza ile sonuçlanacak.

YARIŞLAR DÜZENLENEMEYECEK, TRAFİKTE YARIŞ YAPILAMAYACAK

Sokak yarışları, drift veya makas atma gibi eylemler ağır yaptırımlarla karşılanacak.

Drift yapanlara 46 bin TL ceza, ehliyete 60 gün el koyma ve araç 60 gün trafikten men cezası verilecek.

Makas atanlara ise 90 bin TL ceza, ehliyete 60 gün el koyma ve araç 30 gün men uygulanacak.

İHLAL DURUMUNDA EHLİYETLERE EL KONULACAK

Modifiye araç kullanımı, yarış veya akrobasi gibi birçok trafik ihlalinde, ehliyete 30-60 gün süreyle el koyma cezası getirildi.

Tekrar eden ihlallerde ceza katlanıyor ve ehliyet iptali gündeme gelebiliyor.

İKİ YIL SONRA YENİDEN EHLİYET KURSUNA GİDİLECEK

Ehliyeti el konulan sürücüler, ceza süresi sonunda yeniden sürücü kursuna katılarak eğitim almak zorunda kalacak.

Bu, caydırıcılığı artırmak için getirilen bir zorunluluk.

PSİKOLOJİK TEST YAPILACAK

Ağır ihlallerde ehliyet iadesi için psikolojik test zorunlu hale getirildi.

Bu test, sürücünün trafiğe uygunluğunu değerlendirecek.

GÖSTERİ YAPAN MOTOSİKLETÇİLERE AĞIR PARA CEZASI KESİLECEK

Motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapanlara 46 bin TL ceza kesilecek.

Bu sürücülerin ehliyetine 60 gün el konulacak.