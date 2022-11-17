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    Reflünüz varsa ağzınıza bile sürmeyin! Mide yanmasını tetikleyen 7 besin

    Sık sık mide yanması yaşıyorsanız ve reflünüz varsa kesinlikle bu yiyecek ve içeceklerden uzak durmaya çalışın. Bu 7 besin mide yanmanızı tetikliyor.
    • 17.11.2022 - 17:54
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    Reflünüz varsa ağzınıza bile sürmeyin! Mide yanmasını tetikleyen 7 besin

    Mide asidinin bir kısmının yemek borusuna kaçmasına asit reflü denir. Bir kişide asit reflüsü olduğunda, mide yanması hisseder. Midede bulunan güçlü bir asit olan hidroklorik asit, gıdanın parçalanmasına yardımcı olur ve bakteri gibi patojenlere karşı bir savunma görevi görür.

    Yemek borusu kapalı olmasa da, midenin çeperi, onu midenin güçlü asidinden korur. Yiyeceklerin mideye girmesine izin verirken yemek borusuna geri gelmesini engelleyen bir kapakçık vardır.

    Bu kapakçık arızalandığında mide asidi yemek borusuna geri akar. Asit biriktikçe, kişi yemek borusunda yanma hissi yaşar. Bu hazımsızlıktır. Bazı yiyecekler de mide yanmasını tetikleyebilir. İşte mide yanmasını tetikleyen 7 besin…

    1. Baharatlı yiyecekler

    Mide yanmasına çok baharatlı yiyecekler neden olabilir. Mide ekşimesine neden oluyorsa baharatlı yemeklerden kaçının. Ardından, tercih ettiğiniz seçeneklerin daha hafif alternatiflerini kademeli olarak yeniden tadın.

    Reflünüz varsa ağzınıza bile sürmeyin! Mide yanmasını tetikleyen 7 besin #1

    2. Yağlı yiyecekler

    İnsanlar, asit reflü de dahil olmak üzere çeşitli sağlık nedenleriyle yağlı yiyeceklerden kaçınmalıdır. Yüksek yağ içeriğine sahip yiyecekler asit reflü semptomlarını daha da kötüleştirebilir. Ayrıca, yağ oranı yüksek yiyecekler yemek, vücudun yemek borusunu da rahatlatan safra kesesinin serbest bırakmasını tetikleyebilir.

    Reflünüz varsa ağzınıza bile sürmeyin! Mide yanmasını tetikleyen 7 besin #2

    3. Kafein

    Kafein içeren yiyecek ve içecekler arasında kahve, soda, çay, buzlu çay ve diğerleri bulunur. Mide ekşimesi çekiyorsanız kahveden kaçınmamalısınız. Daha az kalori tüketmeyi ve porsiyon boyutlarına çok dikkat etmelisiniz. Mide ekşimesi çekiyorsanız muhtemelen her sabah bir fincan kahve içmekte sorun yaşamazsınız. Gün boyunca çok miktarda kahve içerseniz, mide ekşimesi yaşayabilirsiniz.

    Reflünüz varsa ağzınıza bile sürmeyin! Mide yanmasını tetikleyen 7 besin #3

    4. Nane

    Pek çok kişi nanenin mideyi rahatlattığına inansa da aslında tüketildiğinde mide ekşimesine neden olur. Akşam yemeğinden sonra naneli içecekleri tercih etmeyin, özellikle doyurucu bir yemekse. Nane, mide ile yemek borusu arasında yer alan kası rahatlattığı için mide ekşimesi yaşama riskinizi artırabilir.

    Reflünüz varsa ağzınıza bile sürmeyin! Mide yanmasını tetikleyen 7 besin #4

    5. Çikolata

    Çikolata yemenin sonucunda salgılanan serotonin bireyleri mutlu eder. Serotonin sadece neşelenmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda alt yemek borusu kaslarını da gevşetir. Kişinin mide yanmasına yakalanma şansını artırabilir.Reflünüz varsa ağzınıza bile sürmeyin! Mide yanmasını tetikleyen 7 besin #5

    6. Gazlı içecekler

    Gazlı içecekler mideyi genişletir. Ayrıca, şişmiş bir mide yemek borusunu daha fazla zorlar ve reflüyü teşvik eder. Mide yanması şikayetiniz varsa gazlı içeceklerden uzak durmak iyi bir fikir olabilir.

    Reflünüz varsa ağzınıza bile sürmeyin! Mide yanmasını tetikleyen 7 besin #6

    7. Alkol

    Mide ekşimesi, özellikle önemli bir yemekten sonra alkollü içeceklerle tetiklenebilir. Özellikle yemeklerden sonra alkollü içecek tüketmemenizde fayda var.


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