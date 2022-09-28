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    Resmi açılış öncesi Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde ilk doğum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi açılışı bugün yapılacak Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğumun bu gece gerçekleştiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 03:21
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    Resmi açılış öncesi Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde ilk doğum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi açılışı saat 14.00'te yapılacak olan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum bu gece 23.46'da gerçekleşti. 'Enes Umut' adı verilen erkek bebeği dünyaya getiren Elif Hanım'a ve aileye gözünüz aydın diyoruz. Bu doğum için biz de çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

    Resmi açılış öncesi Ankara Etlik Şehir Hastanesi nde ilk doğum #1


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