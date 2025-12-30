Robotik cerrahi ile çocuklarda ameliyat devrimi: Yüzde 95 başarı oranı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sağlık sisteminde yeni dönem...

Geleneksel açık cerrahinin yerini alan robotik sistemler, çocuk ürolojisinde adeta bir devrim oluşturdu.

İYİLEŞME SÜRECİ REKOR SEVİYEDE KISALDI

Milimetrik kesilerle yapılan ve cerrahın ellerinin titremesini dahi ortadan kaldıran bu teknoloji, iyileşme sürecini rekor seviyede kısaltıyor.

Konuyu değerlendiren Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mesrur Selçuk Sılay, robotik cerrahinin sadece bir teknoloji değil, çocuklar için büyük bir konfor olduğunu vurguladı.

ROBOTİK CERRAHİ AÇIK CERRAHİYİ RAFA KALDIRDI

Robotik cerrahinin, doğumsal ürolojik hastalıklarda giderek daha fazla kullanıldığını belirten Prof. Sılay, şu ifadeleri kullandı:

Robotik cerrahi, çocuklarda böbrek çıkım darlığı (UPJ) ve böbrek reflüsü (VUR Hastalığı) gibi doğumsal hastalıkların tedavisinde büyük bir fark oluşturuyor. Bu yöntem, açık cerrahiye kıyasla enfeksiyon riskini azaltıyor, hastanede kalış süresini kısaltıyor ve komplikasyon oranlarını düşürüyor. Açık cerrahide komplikasyon oranı yüzde 13 iken, robotik cerrahide bu oran yüzde 3'e kadar düşebiliyor. Böbrek çıkım darlığı ameliyatlarını robotik cerrahiyle yüzde 95'in üzerinde başarıyla gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde, idrarın böbreğe kaçışına neden olan böbrek reflüsü ameliyatlarında da benzer başarı oranlarına sahibiz. Ameliyatlar sonrası hastalarımız yalnızca 1-2 gün hastanede kalıyor, oysa açık cerrahide bu süre 5 güne kadar uzayabiliyor.

"ÇOCUKLARDA KONFORLU VE HIZLI İYİLEŞMESİ ÖNCELİĞİMİZ"

Robotik cerrahinin, çocuklardaki doğumsal hastalıklarda da kullanıldığının altını çizen Prof. Dr. Sılay, "Çift sistem, mega üreter, nörojen mesane ve doğumsal tümörlerde robotik cerrahiyi başarıyla uyguluyoruz. Özellikle sıfır yaşından itibaren her yaş grubunda güvenle tercih edilebiliyor. Milimetrik kesilerle gerçekleştirilen bu ameliyatlar, çocukların iyileşme süreçlerini hızlandırıyor ve hayati riskleri azaltıyor. Ailelere çocuk ürolojisi uzmanlarına danışarak robotik cerrahiyi değerlendirmelerini öneriyoruz. Bu modern teknoloji, çocuklar için konforlu, güvenli ve başarılı bir tedavi seçeneği sunuyor." şeklinde konuştu.