Evcil kedilerdeki kanser araştırması insan tedavisine ışık tutabilir

İngiltere merkezli Wellcome Sanger Institute’nden yapılan açıklamaya göre, Ontario University, University of Bern ve Cornell University uzmanlarının katılımıyla geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Araştırma kapsamında beş farklı ülkeden yaklaşık 500 evcil kediden alınan örneklerde 13 ayrı kanser türü analiz edildi.

ORTAK ÇEVRESEL RİSKLERE DİKKAT

Uzmanlar, evcil kedilerin sahipleriyle benzer çevresel faktörlere maruz kaldığını belirterek, kanserin bazı nedenlerinin en azından kısmen ortak olabileceğine işaret etti.

Çalışmada, kedilerde kanser oluşumuna yol açan genetik değişikliklerin, insanlarda görülen bazı mutasyonlarla benzerlik taşıdığı vurgulandı. Özellikle kedi ve insan meme kanserleri arasında önemli benzerlikler tespit edildi.

"GENETİK BENZERLİKLER DİKKAT ÇEKİCİ"

Araştırmanın ortak yazarlarından Bailey Francis, farklı türlerdeki kanser genomlarının karşılaştırılması sayesinde hastalığın nedenlerine ilişkin daha kapsamlı bilgiye ulaştıklarını belirtti.

Francis, “En önemli bulgularımızdan biri, kedi kanserindeki genetik değişikliklerin insanlarda ve köpeklerde görülen bazı değişikliklere benzer olmasıydı.” ifadelerini kullandı.

HEM İNSANLARA GEM VETERİNERLİĞE KATKI

Araştırmacılar, elde edilen verilerin yalnızca veterinerlik alanındaki uzmanlara değil, insan kanseri üzerinde çalışan bilim insanlarına da katkı sağlayabileceğini değerlendirdi.

Çalışmanın sonuçları, bilim dünyasının saygın yayınlarından Science dergisinde yayımlandı.