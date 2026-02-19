Hazımsızlık derdini bitiren şerbet: İftardan sonra 1 bardak...

Ramazan süresinde iftar-sahur arası vakitlerde yiyip içmek, hazımsızlığa sebep olabiliyor.

Gün içerisinde su tüketilememesi ve iftarda bir anda ağır yemekler yenilmesi nedeniyle hazımsızlık yaşanabiliyor.

Mide ve karnı rahatsız eden bu durumu önlemek, ilaç yerine doğal çözümlerle mümkün.

Tarihi aktarlar, "demirhindi şerbeti" tavsiyesinde bulunarak vatandaşların hazımsızlık sorununa şifa oluyor.

Peki; demirhindi şerbeti faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Açıklıyoruz...

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ SAĞLIĞA FAYDALARI

Demirhindi şerbeti, ana maddesi Tamarindus indica (demirhindi) olan, özellikle Osmanlı mutfağında yaygınlaşmış geleneksel bir içecektir.

Tatlı-ekşi aromasıyla bilinir ve hem serinletici hem de sindirimi destekleyici özellikleriyle öne çıkar.

Demirhindi doğal organik asitler, lif ve antioksidanlar içerir. Bu nedenle sindirim sistemini destekleyebilir, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunların hafiflemesine yardımcı olabilir.

Lifli yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık problemi yaşayan kişilerde rahatlatıcı etki gösterebilir.

ŞERBET TARİFİ

Demirhindi şerbeti geleneksel olarak hem sade hem de baharatlı şekilde hazırlanabilir. Evde yapımı oldukça pratiktir.

Öncelikle yaklaşık 200 gram kuru demirhindi (kabuklu veya preslenmiş formda olabilir) alınır ve güzelce yıkanır.

Ardından bir tencereye konur ve üzerine yaklaşık 1,5–2 litre su eklenir. Demirhindiler yumuşayana kadar, yaklaşık 20–25 dakika kadar kaynatılır. Kaynama sırasında rengi koyulaşır ve aroması suya geçer.

Ocaktan aldıktan sonra karışım biraz ılıtılır. Yumuşayan demirhindiler ezilerek suyun içine iyice karıştırılır ve ardından ince bir süzgeç ya da tülbent yardımıyla süzülür.

Posası ayrıldıktan sonra elde edilen sıvıya damak zevkine göre şeker eklenir ve karıştırılarak eritilir.

İsteğe bağlı olarak Osmanlı usulü yapmak istersen içine bir çubuk tarçın, birkaç karanfil, az miktarda taze zencefil ya da hibiskus ekleyebilirsin.