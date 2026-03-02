Kabızlığı bitirin: Sahura kadar bağırsakları çözen içecek...

Ramazan ayında değişen beslenme düzeni, uzun süreli açlık ve yetersiz sıvı tüketimi birçok kişide sindirim sorunlarını beraberinde getiriyor.

Özellikle iftar ve sahur arasında kısa sürede tüketilen ağır yemekler, liften fakir beslenme ve gün boyu su içilememesi kabızlık şikayetlerini artırabiliyor.

Bu dönemde bağırsak hareketlerini destekleyen, sindirimi kolaylaştıran ve bağırsak florasını dengeleyen besinler ise daha da önem kazanıyor.

"Ramazan'da kabızlığa ne iyi gelir" diye soranlar ise, benzer yanıtı alıyor.

KAYISILI KEFİR

Doğal probiyotik kaynaklarından biri olan kefir, özellikle iftardan sonra tüketildiğinde sindirim sisteminin rahatlamasına yardımcı olabiliyor.

İçeriğindeki yararlı bakteriler sayesinde bağırsakların daha düzenli çalışmasını destekleyen kefir, Ramazan boyunca yaşanan kabızlık sorununa karşı doğal ve pratik bir destek olarak öne çıkıyor.

Özellikle ev yapımı kefirin içerisinde kuru kayısı atıp smootie olarak tüketmek, kısa sürede tuvalet sorununa çözüm oluyor.