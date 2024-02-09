Sigara içenler yandınız! Uzmanı duyurdu: İnme riski 6 kata çıkıyor... Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Ethem Murat Arsava, inmeye bağlı ölümlerin başrolünde sigaranın yer aldığını söyledi.

AA

Dünya genelinde en sık tüketilen tütün ürünleri arasında yer alan sigara, hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Her yıl 5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açan sigara dumanında, kanser yapıcı özellikler de yer alıyor.

Dünya genelinde yine her 6 saniyede birinin ölümüne neden olan sigara, inme riskini de artırmaya başladı.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Ethem Murat Arsava, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı ve bu konuya değindi.

Türkiye'de 1 milyondan fazla kişi inme hastası

Arsava, mesajında, dünyada her yıl 6 milyondan fazla kişinin inmeye bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini, Türkiye'de ise yaklaşık 1 milyondan fazla kişinin inme hastası olarak mücadele verdiğini ve bunlara her yıl 125 bin kişinin daha eklendiğini kaydetti.

Pasif içici olarak sigara dumanına maruz kalanlarda inme riski: Yüzde 30

İnmenin ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer aldığını aktaran Arsava, şu ifadeleri kullandı:

Sigara kullanımı veya dumanına maruz kalınması, tüm damar hastalıkları için olduğu gibi beyin damarlarını ilgilendiren ve inmeyle sonuçlanan hastalıklar için de en önemli risk faktörlerindendir. Sigara kullanımı, inme geçirme riskini ortalama 2 kat artırmakta. Günde bir sigara içilmesi durumunda dahi inme geçirmede belirgin ölçüde risk artışı gözlenirken, günde bir paket ve fazlasını tüketenlerde risk 6 kata kadar çıkmakta.



Sigara kullanmadığı halde dumanına maruz kalan pasif içiciler yine risk altında. Kısaca sigara yalnızca tüketenleri değil, onların çevresindekileri de etkilemekte. Pasif içici olarak sigara dumanına maruz kalanlarda inme riski artışı yüzde 30'a kadar varabilir.

Elektronik sigara teşvik ediyor

Arsava, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Türkiye'de erkeklerin yaklaşık yüzde 30'unun, kadınların da yüzde 10'unun sigaradan öldüğüne dikkati çekti.

Ethem Murat Arsava, "Sigarayı bırakmada yardımcı olacağı düşünülen elektronik sigaralar, düşünülenin aksine sigaraya başlamayı teşvik etmekte, sigaraya dönüşü kolaylaştırmakta ve sigarayı bırakmayı zorlaştırmaktadır." bilgisini verdi.

Kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 50'sini sigara oluşturuyor

Tütün kullanımı, solunum yolu hastalıkları ve kardiyovasküler hastalıkların yanı sıra başta akciğer kanseri olmak üzere 20'den fazla kanser türü için önemli bir risk faktörü oluşturuyor.

Tüm kanserlerin yüzde 30'u, kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 50'si, akciğer kanserlerinin yüzde 90'nı sigara kaynaklı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)