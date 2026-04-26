Malatya'da kalp krizi geçiren hasta için helikikopter ambulans havalandı

Malatya’nın Darende ilçesinde 75 yaşındaki B.K., aniden fenalaşarak rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen hastaya Darende Devlet Hastanesi’nde ilk müdahale yapıldı.

Hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, hastanın nakli için hazırlık yaptı.

SAĞLIK EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Hava ambulansına alınan hasta, Darende’den Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Hastanın burada ileri tetkik ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin hızlı koordinasyonu sayesinde hastanın kısa sürede sevki sağlanırken, olay bölgedeki acil müdahale sisteminin etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.