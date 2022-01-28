Sigarayı bırakamayanların inanmak istediği 9 efsane

Sigara içme alışkanlığından vazgeçemediğiniz için kendinizi aslı olmayan gerçeklere inandırıyorsanız, bu durumu kırmanızı sağlayacak efsaneleri sizler için bir araya topladık…

Çoğunuz, kendinizi kötü, gergin, endişeli ve hatta stresli hissettiğinizde, rahatlamanın tek yolunun bu olduğunu düşünerek kolayca sigara içmeye geçersiniz. Sigara içmenin stresi azalttığına inanıyorsanız, yalnız değilsiniz.

Hepimiz sigaranın yan etkilerinin farkındayız. Sigara paketi bile sigaranın sağlığa zararlı olduğunu haykırıyor. Yine de ondan vazgeçemiyoruz. Bazı insanlar sigarayı hemen bırakmanın kilo almaya yol açabileceği konusunda uyarılır. İnsanların inanmaya meyilli olduğu daha çok efsane var. Yine de, milyonlarca insan, sigara içenlerin sigara hakkındaki yanlış inançları nedeniyle, onları kendi kararlarına karşı sigara içmeye devam etmeye zorlayan, hayatlarının her günü risk almayı seçiyor. İşte, sigarayla ilgili bazı efsaneler ve gerçekler;

1. FİLTRELER SİGARAYI ETKİSİZ HALE GETİRİR

Gerçek: Filtreli sigaraların gerçekten daha güvenli olduğunu kanıtlayacak hiçbir çalışma yoktur. Ancak insanların filtrelerin sigaraları filtresiz sigaralardan daha güvenli hale getirdiğine inandıkları bir efsanedir. Gerçek şu ki, filtreler sigarada bulunan kimyasallardan kimseyi korumaz. Duman parçacıklarını küçültmek için tasarlandılar, bu da nikotinin daha kolay emilmesini sağlar. Bu da bağımlılığı artırıyor.

2. BIRAKINCA KİLO ALINIR

Gerçek: Sigarayı kalori yakmanıza ve kilo vermenize yardımcı olduğu için bırakmak istemeyenlerden misiniz? Aktif bileşen, sigarada bulunan nikotin, enerji tüketimini artırmaya ve iştahı azaltmaya yardımcı olur, bıraktıktan sonra kilo almanızla aynı nedendir. Sigarayı bıraktığınızda iştahınız artık baskılanmaz ve daha fazla yiyebilirsiniz, bu da kilo almanıza neden olabilir. Bununla birlikte, kilo alımı mutlaka sigarayı bırakmanın sonucu değildir.

3. SİGARA STRESİ AZALTMAYA YARDIMCI OLUR

Gerçek: Stresinizle başa çıkmak için sigara da içiyor musunuz? Evet ise, size yardımcı olmayacak. Peki, sigaranın stresi azaltmadığını, aksine stresi ve gerginliği artırabileceğini biliyor muydunuz? Nikotin anında bir rahatlama hissi yaratır. Bu yüzden insanlar stres ve kaygıyı azalttığı inancıyla sigara içiyorlar. Ancak bu etki sonsuza kadar sürmediği gibi, geçicidir. Hatta bu sizin sigara bağımlılığınızı artıracaktır.

4. ARA SIRA İÇMEK ZARAR VERMEZ

Gerçek: Ara sıra sigara içmenin oldukça zararsız olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Her sigara içtiğinizde, kalbinize, ciğerlerinize ve vücudunuzdaki hücrelere zarar verebilir. Tütünün güvenli bir şekli olmadığını ve tütün dumanına maruz kalmanın güvenli bir düzeyi olmadığını unutmayın.

5. ELEKTRONİK SİGARALAR DAHA GÜVENİLİR

Gerçek: Tütünün güvenli bir şekli yoktur. Vaping olarak da bilinen e-sigaralar bile değil. Tıpkı sigaralar gibi e-sigaralar da sıvı halde nikotin ve diğer toksik kimyasalları içerir ve bu, sağlığınızı birçok yönden etkileyebilecek zararlı ve bağımlılık yapan bir ilaçtır. Bir kişide akciğer kanseri geliştirme riskini artırabilir.

6. HAMİLELER İÇİN ERKEN DOĞUM RİSKİ OLUŞTURMAZ

Gerçek: Sigara içmenin bir kadının hamile kalmasını zorlaştırdığı ve bir kadının asla hamile kalmama riskinin daha yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte, sadece erken doğum değil, sigara içmek de düşük, dış gebelik, düşük doğum ağırlığı ve yarık dudak/damak riskini artırabilir.

7. CAN SIKINTISINI ORTADAN KALDIRIR

Gerçek: Sigaranın stresinizi azaltmanıza yardımcı olmadığı, bunun yerine endişenizi ve gerginliğinizi artırabileceğine dair bir efsaneyi çoktan yıktık. Bu yüzden can sıkıntısından kurtulmak için sigara içmeye çalışmak onu anında rahatlatabilir ama bu duygudan kurtulmak için her seferinde sigara kullanmak sizi buna bağımlı hale getirebilir.

8. DUMANSIZ TÜTÜN DAHA SAĞLIKLIDIR

Gerçek: Bu kesinlikle yanlış; çünkü dumansız tütün, kansere neden olduğu bilinen diğer maddelerle birlikte nikotin sağlayan tütündür. Kişi onu akciğerlere çekmese de, ağız astarı yoluyla emilir ve kan dolaşımı yoluyla vücudun tüm bölgelerine dolaşır.

9. DUMANDAN ÇEVREDEKİLER ETKİLENMEZ

Gerçek: Pasif veya istem dışı sigara içimi olarak da bilinen ikinci el sigara içimi eşit derecede risklidir. Pasif içicilik ayrıca akciğer kanseri, kalp krizi veya felç ve diğer ciddi hastalık riskinizi artırabilir. Yani kendiniz için bırakmak istemiyorsanız, aileniz veya arkadaşlarınız için bırakın.