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    Tekerlekli sandalyeye bağlı olan Iraklı kadın Türkiye'de yürümeye başladı

    2 yıl boyunca yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdürmek zorunda kalan 63 yaşındaki kadın, araştırmaları sonucunda sağlık turizmi kapsamında Eskişehir Şehir Hastanesi ile iletişime geçti.
    • 08.09.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 12:25
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    Tekerlekli sandalyeye bağlı olan Iraklı kadın Türkiye'de yürümeye başladı

    Irak'ta yaşayan 63 yaşındaki Kıtba Ahmed Hüseyin, 2020 yılında evinde düşerek yaralandı.

    Düşmenin şiddetiyle bel kayması teşhisi konulan kadın, ameliyat olduktan sonra 2 yıl boyunca tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını sürdürdü.

    Iraklı kadın ve çocukları bu süre zarfında kapsamlı araştırmalar yaptı.

    Türkiye'ye geldi

    Araştırmaları sonucunda Eskişehir Şehir Hastanesi ile iletişime geçen Hüseyin, "Sağlık turizmi" kapsamında Türkiye'ye geldi.

    Burada Beyin Cerrahi Kliniği'nde gerçekleştirilen iki saatlik operasyonun ardından sağlığına yeniden kavuşan kadın, desteksiz yürümeye başladı.

    Tekerlekli sandalyeye bağlı olan Iraklı kadın Türkiye de yürümeye başladı #1

    Enfeksiyon kaptığı düşünüldü

    Ameliyatı gerçekleştiren Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Halil İbrahim Gündüz, kadının düştükten sonra Irak'ta operasyon geçirdiğini ve muhtemelen enfeksiyon kaptığını öne sürdü.

    "Kayan kemiği yerine oturttuk"

    Gündüz, "8 platin koyduk. Kayan kemiğini yerine oturttuk. Sıkıştıran sinirleri rahatlattık." dedi.

    Gündüz, sinirlerin ölmemesinin kadın için bir şans olduğunu vurguladı.

    Tekerlekli sandalyeye bağlı olan Iraklı kadın Türkiye de yürümeye başladı #2

    "Bundan sonra normal hayatına dönebilir"

    Ameliyatın ardından 8'inci günde hastanın yürümeye başladığını aktaran Gündüz, "Artık rahat yürüyor. Bundan sonra normal hayatına dönebilir. Teyzenin de yüzü gülüyor zaten. Yürüyor, mutlu. Yani yapılması gerekenler yapıldı. 'Irak'ta herkese önereceğim' diyor." ifadelerini kullandı.

    AA'nın aktarımına göre; Kıtba Ahmed Hüseyin de ameliyatla sağlığına kavuştuğunu anlatarak, Dr. Gündüz ve ekibine teşekkür etti.

    Tekerlekli sandalyeye bağlı olan Iraklı kadın Türkiye de yürümeye başladı #3

    Tekerlekli sandalyeye bağlı olan Iraklı kadın Türkiye de yürümeye başladı #4

    Tekerlekli sandalyeye bağlı olan Iraklı kadın Türkiye de yürümeye başladı #5


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