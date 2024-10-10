Trabzon'da karnından 26 kilogramlık tümör çıktı

İHA

Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de ilginç bir operasyon gerçekleştirildi.

Hastaneye karın ağrısı ve yürüme problemi ile gelen 64 yaşındaki H.O'nun yapılan muayeneler sonucunda karnında 26 kilogramlık tümör tespit edildi.

Hasta için ameliyata karar verildi ve karnındaki tümör başarılı bir operasyonla alındı.

"MESLEK HAYATIMIN EN BÜYÜK TÜMÖRÜ"

Operasyonu Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Uzmanı Opr. Dr. İsmet Çelik ve Doç. Dr. Aydın Aktaş ekibi gerçekleştirdi.

Opr. Dr. İsmet Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastanın 55x60 santimetrelik tümörünün yapılan hazırlıkların ardından uygun koşullarda ameliyatla alındığını belirterek "Meslek hayatımın en büyük tümörünü ameliyat ettim. Muhtemelen sol böbrek kökenli kitleyi çıkarttık. Hasta tedbiren yoğun bakıma alındı." dedi.