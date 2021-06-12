Ulaşım sektörü aşı randevusu: Taksi ve dolmuş esnafı ne zaman aşı olacak?

Ulaşım sektörü aşı randevusu: Taksi ve dolmuş esnafı ne zaman aşı olacak?

Aşılama grubuna dahil olan ulaşım sektörü çalışanları, randevu nasıl alınır araştırıyor. Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım alanında çalışanlar, Taksi ve dolmuş esnafı için aşı randevusu nasıl alınır?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları, yeni gelen aşılarla birlikte hız kazandı. Bu kapsamda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bir aşamaya daha geçildiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler." ifadelerini kullandı.

Akabinde ulaşım sektöründe çalışanlar, taksi ve dolmuş esnafı aşı olacak mı? Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ne zaman aşı olacak? Ulaşım sektörü aşı randevusu nasıl alınır? gibi soruları araştırıyor.

Peki aşı randevusu nasıl alınır? İşte ulaşım sektörü aşı randevusu alma ekranı..

ULAŞIM SEKTÖRÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Bakan Koca'nın açıklaması doğrultusunda ulaşım sektörü çalışanları, 12 Haziran yani bugünden itibaren randevu alıp aşılarını olabilecek.

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda e-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

Bunun ardından size ''Aile Hekimi'' ve ''Hastane'' seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek.

Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.

Daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ