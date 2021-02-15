Uzmanından kanser hastaları için koronavirüs aşısı önerisi

Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşısının kanser hastaları için güvenli olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Tek, aşıya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Türkiye'de kullanılan koronavirüs aşısının klasik inaktive virüs aşısı olduğu için kanser hastalarına güvenle uygulanabileceğini ifade eden Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tek, kanser hastaları ve yakınları için koronavirüs aşısına ilişkin bilgi verdi.

Kanser hastalarının ve yakınlarının en sık sorularının, "Aşı olmalı mı?", "İşe yarayacak mı?", "Kısa-uzun vadeli yan etkileri neler olacak?" olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tek, kanser hastalarına aşının güvenle uygulanabileceğinin altını çizdi.

"KEMOTERAPİ ALANLARA AŞI UYGULANABİLİR"

Özellikle aktif kemoterapi alan hastalarda etkinliğin düşük olabileceğini belirteren Prof. Dr. Tek, "Pandemi döneminde hastaya kemoterapiyi bekletmeden başlamak gerekiyorsa ya da hasta kemoterapi alıyorsa, kemoterapi başlamadan hemen önce veya kemoterapi kürleri arasında koronavirüs aşıları yapılabilir." dedi.

Bu süreçte aşılanması planlanan hastalar için ideal zamanın kanser tedavisinin maksimum kan tablosu üzerine olan etkisinin geçtiği, en uzak olduğu günler olduğunu belirten Tek, hastaya kemoterapi alırken aşı uygulandığında, aşıdan beklenen yararın düşük olacağı ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

AŞI CEVABI SINIRLI OLABİLİR

Aşının yan etkileri hakkında da konuşan Prof. Dr. Tek, "En riskli dönem, aşının yapılmasını takiben ilk 2-3 gün olduğu için immünoterapi tedavilerinin bu günlerde yapılmaması uygun olacağı kanısı mevcut." şeklinde konuştu.

10 günden fazla 20 mg/gün ve üzerinde dozda steroid veya anti-B hücre antikoru tedavisi alan hastalarda immün baskılanma ihtimali daha yüksek olduğu için aşı cevabının çok sınırlı olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Tek, pandemi koşulları dikkate alınarak bu hastalarda da aşılama önerildiğini bildirdi.

Kök hücre nakli yapılan hastalarda, nakil sonrası hastanın kan tablosunun düzeldiği anda aşı yapılabileceğini söyleyen Tek, aşıdan beklenen yararın düşük olacağının unutulmaması gerektiğini belirtti.