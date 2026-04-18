Van’da hayat kurtaran sevk: 2 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul’a ulaştırıldı

Van’da bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen A.C. isimli 2 günlük bebeğe yapılan tetkiklerde kalp rahatsızlığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde bebekte Atriyoventriküler Septal Defekt (AVSD) bulunduğu belirlendi. Doktorlar, ileri tetkik ve tedavi için sevk kararı aldı.

AMBULANS UÇAKLA ACİL SEVK

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte Van Ferit Melen Havalimanı’na ambulans uçak yönlendirildi. Minik hasta, hastaneden ambulansla alınarak havalimanına ulaştırıldı.

Bebek, İstanbul’da bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

SAĞLIK EKİPLERİNDEN ZAMANLA YARIŞ

Sürecin her aşamasında sağlık ekiplerinin hızlı koordinasyonuyla hareket edildiği, bebeğin güvenli şekilde naklinin sağlandığı bildirildi.

Ambulans uçakla gerçekleştirilen sevk, acil sağlık hizmetlerinde hava ambulans sisteminin kritik rolünü bir kez daha ortaya koydu.