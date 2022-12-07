Yanlış bilineni düzeltelim! Eğer regl döneminde bunları yerseniz... Aman dikkat!

Yanlış bilineni düzeltelim! Eğer regl döneminde bunları yerseniz... Aman dikkat!

Regl döneminde iştah artar ve tatlı krizleri yaşanır. Bazı besinleri tüketirken dikkat etmek gerekir. Eğer regl döneminde bu besinleri tüketirseniz daha zor bir adet dönemi geçirirsiniz.

Adet dönemi, hormonların etkilediği, 26-30 gün arasında olan, 3-7 gün süren periyodik bir dönemdir. Kadınlarda hem biyolojik hem de psikolojik değişimler olur. Bunlardan en rahatsız edicisi regli sancılarıdır.

Regl döneminde iştah artması yaşanmaktadır. Aynı zamanda tatlı krizleri sıkça yaşanan durumlar arasındadır. Bu yüzden dikkat edilmelidir.

Bu dönemde bilinçsizce tüketilen bazı gıdalar regl dönemini daha zor hale dönüştürmektedir. Bu nedenle regl döneminde asla tüketilmemesi gereken besinleri derledik.

Regl döneminde tüketilmemesi gereken besinler

Kırmızı et

Regl döneminde kırmızı et yemek, kramplara neden olabilir.

Baharatlı yiyecekler

Mide bulantısını artırabilir.

Alkol

Susuzluğa ve baş ağrısına yol açar.

Kahve

Şişkinliğe neden olur.

Şeker

Kısa süreli enerji yükseltip düşürebilir.

Tuz

Regl döneminde ödem yapabilir.

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