Yaz depresyonunun nedenleri ve baş etmek için ipuçları

Sıcak havalar çoğu insanda halsizliğe ve sinirliliğe neden olabilir. Ancak bu rahatsızlıkların varlığı uzadığında bir yaz depresyonu vakasını gösteriyor olabilir.

Belki de çoğumuz üzüntü, isteksizlik veya kilitli kalma arzusunu kış mevsimiyle ilişkilendiriyoruz. Mevsimsel depresyon kış aylarında daha yaygın olma eğiliminde olsa da, yaz depresyonu da vardır.

Neredeyse herkes için yaz sezonu, dışarı çıkıp tüm günleri açık havada, sosyal toplantılarda, havuzda, sahilde ve daha pek çok yerde geçirmeyi temsil eder. Bununla birlikte, bazı insanlar için dışarıda olanın bu yansıması rahatsızlığa veya "mevsimsel duygu duru bozukluğu" olarak bilinen duruma neden olur.

YAZ DEPRESYONU BELİRTİLERİ

Araştırmalara göre tekrarlayan depresyon vakalarının yüzde 10 ila 20'si sezonluktur. Ve yaz aylarında sonbahar veya kış aylarında olduğu kadar tekrarlamasa da, birçok vaka vardır.

Ana belirtiler şunlardır:

Yorgunluk

Bunun nedenlerinden biri uykunun miktarı ve kalitesidir. Günlerin daha uzun olması ve birçok insanın bolca aktivite yapması, bu yüzden daha az uyumaları gerçeğiyle ilgilidir. Ayrıca geceler genellikle ağır ve sıcak olduğu için kötü dinlenme söz konsudur. Sirkadiyen ritim uyku-uyanıklık döngüsü ile gündüz saatlerinde etkilenir.

Yavaşlamak

Aşırı sıcaklık her şeyin daha yavaş gelişmesine neden olur. Çeşitli araştırmalar, beynin 36 dereceden sonra etkisini değiştirmeye başladığını göstermektedir. Performans ve üretkenlik, daha önce bahsedilen dinlenme ile bağlantılı faktörle birlikte daha düşüktür.

Anksiyete

Birçok insanda oluşan yazın hiçbir şey yapmama hissi, onlarda büyük bir rahatsızlığa ve kaybı hissine neden olur.

Bunlar haricinde sinirlilik, iştah kaybı ve bazı daha ciddi vakalarda, intihar düşüncesiyle birlikte ölüm duyguları ortaya çıkabilir.Yaz depresyonu genel olarak aşırı üzüntü, sinirlilik, bitkinlik ve kaygı ile kendini gösterir.

YAZ AYLARINDA NEDEN DEPRESYON ORTAYA ÇIKAR?

Yaz aylarında depresyona neden olduğu gösterilen belirli bir neden yoktur. Hem biyolojik hem de bireysel-kişisel ve toplumsal bir dizi faktörü öne çıkmaktadır. Biyolojik olarak, aşırı sıcaklık, vücut üzerinde birçok farklı değişikliğe neden olur.

Öte yandan, stres gibi bir faktör de yaz aylarında artabilir. Özellikle, rutin yaşam döngüsünün yaz aylarında değişmesi ile ilişkilidir. Evden düzenli bir şekilde çıkmak, bavul hazırlamak, bilet almak ve diğer işler çoğu zaman bunaltıcı geçen bu sıcak günlerde yoğunlaşır.

Yaz aylarında, yükümlülükler ve programlar seyreltilir; sonuç olarak, bazı insanlar zevkle bağlantı kurmalarını engelleyen bu kontrol kaybı hissini yaşarlar.

Buna karşılık, sosyal ağlarda iyi vakit geçiren insanların, arkadaş gruplarının ve ailelerin sadece yaz aylarında bir araya gelmelerini paylaşmaları zararlı olabilir. Bu, bazı uzmanlara göre yılın geri kalanında günlük yükümlülüklerin ağırlığıyla gizlenebilecek bir yalnızlık işareti olarak yorumlanabilir.

Son olarak, ekonomik faktör de bir rol oynar. Yaz, tatiller planlandığı için genellikle daha fazla paranın harcandığı bir zamandır. Kendisini tatil yapmak zorunda hisseden birçok insan vardır ve bu durumla karşı karşıya kalan herkesin maddi kaynakları aynı değildir, hatta borca ​​girenler bile vardır. Bu şekilde, baskı ve stres depresyon durumunu etkiler.

RİSK GRUPLARI

Yaz depresyonu veya mevsimsel duygu durum bozukluğu, depresyon türlerinden biridir ve tüm insanları eşit derecede etkilemez. Kadınlarda daha yaygın olmasına rağmen, diğer gruplar da etkilenmektedir.

Yaşlı insanlar ve daha sık bakıma ihtiyaç duyanlar yaz depresyonuna oldukça yatkındır. Genel olarak sosyal destek ağları tatillerin başında kesintiye uğramaya başladığından, çok fazla etkilenirler. Yalnızlık ve izolasyon hissi birkaç haftalığına bile olsa artar.

Akran grubunun her şey olduğu bir çağda, fiziksel ayrılık depresyonda bir faktördür. Arkadaşlardan ayrı haftalar geçirmek, gençler arasında yazın aynı şekilde yaşanmadığı hissine yol açabilir. Bu da gençleri yaz depresyonu için risk grubuna sokar.

Çok görevli olma eğiliminde olan ve yılın geri kalanında hararetle çalışan insanlar, genellikle yaz aylarında 'birbirlerini bulmakta' ve ne yapacaklarını bulmakta zorlanırlar. Ayrıca bağlantıyı kesmeye alışık olmadıkları için bir şeye başlamamak onlar için pek bir anlam ifade etmez. Bu bile, zamanını paylaşmak isteyenler için genellikle ailelerde veya çiftlerde bir çatışma kaynağıdır.

Yaz aynı zamanda vücudunda sorun yaşayan veya vücudundan memnun olmayan kişileri kontrol altına aldığı bir dönemdir. Baskıcı iklim, sosyal olarak mükemmel ve güzel bir vücudun baskısına ek olarak kıyafetlerle daha belirgin olma eğilimindedir. Bu nedenle, havuzda veya sahilde eğlenmek isteyen, ancak bakışlara maruz kalmaktan rahatsız olan insanlar genellikle yaz depresyonu yaşarlar. Aynı şey, terleme sorunu yaşayan, yüksek sıcaklıkla rahatsızlıkları artan kişilerde de olur.

YAZ DEPRESYONUNA KARŞI İPUÇLARI

Yaz mevsimini daha yaşanılır kılmak için akılda tutulabilecek tavsiyeler ve sağlıklı alışkanlıklardan bazıları şunlardır:

Güneş vücuda D vitamini sağladığı için gereklidir; bu nedenle, güneşten kaçınmak da ideal değildir. Evde izole kalmak yerine, yapabileceğiniz ilk şey gün içinde güneşlenmek olmalıdır.

Susuz kalmayı önlemek için her zaman yanınızda su veya içecek bulundurun.

Günlük gerçekleştirilen faaliyetleri askıya almaktan kaçının, bunun yerine yeniden planlayın. Sıcaklık nedeniyle birçok insan egzersiz yapmayı bırakır ve bu da onlara büyük rahatsızlık verir. Günün sonunda, sıcaklığın yoğun olmadığı bir zaman bulmaya çalışmak en iyisidir. Benzer şekilde, sıcak havadan rahatsız olan ama arkadaşlarıyla buluşmayı sevenler, programlarını değiştirmeyi veya buluşmak için havalı yerleri seçmeyi deneyebilirler.

Yeterince uyuyun. Tatiller, geziler, arkadaşlarla gece dışarı çıkmak, daha kısa geceler, normalden daha az uykuya dalmanıza neden olabilecek durumlardır ve az uyumak sizi depresyona yatkın hale getirir.

Aşırı sıcaklıklardan ve ışık düzenindeki değişikliklerden kaçınmak da önemlidir. Bu nedenle en sıcak saatlerde serin yerlerde kalınması ve zifiri karanlıkta uyunması tavsiye edilir. Bazı kişilerde öğleden sonra özel güneş gözlüğü takmak bile faydalı olabilir ancak bunun için doktorunuza danışmanız gerekir.

Herkersin ekonomik olanaklarının ötesinde şeyler yapma zorunluluğuna boyun eğmeyin. Doğru bir uyku, fiziksel aktivite ve beslenme düzenini sürdürmeye çalışın.

Depresyon gibi rahatsızlıkların önemini hafife almayın, çünkü bazen bu sadece bir "çöküş" meselesi değildir. Bazen, sorular veya yardım talepleri birkaç aylık rahatsızlıktan sonra gelir, bu nedenle tedavideki zorluk daha da büyük olur. “Geçecek” tabirine güvenmemek ve ruh sağlığına hak ettiği değeri vermek daha iyidir.

Aşırı sıcaklık, hepimizi duygusal olarak etkileyen bir şeydir, özellikle de çalışan kişileri etkiler. Sinirlilik ve halsizlik mevcuttur, ancak bunlar aralıklıdır, kalıcı değildir. Bu nedenle, semptomların süresine dikkat etmek önemlidir, çünkü her zaman geçici bir şey değil, her zaman var olabilen ve belirli zamanlarda artan bir şeydir. Her durumda, bir uzmana danışmak, soruları cevaplamak ve tedavi olmak için daha iyidir.