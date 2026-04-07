Yumurta kabuklarını atan kalmadı: Herkes tozlaştırıyor...

Günlük hayatta çoğu zaman çöpe atılan yumurta kabukları, son dönemde sosyal medyada hızla yayılan yeni bir trendle yeniden gündeme geldi.

Özellikle içerdiği yüksek kalsiyum oranıyla dikkat çeken yumurta kabuklarının farklı şekillerde değerlendirilmesi, kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Yumurta kabuklarının hem sağlığa olan potansiyel faydaları hem de israfı önlemesi açısından öne çıkıyor.

İşte, viral olan tüketim yöntemi...

Son dönemde öne çıkan tüketim yöntemlerinden biri, yumurta kabuklarının iyice temizlenip kaynatıldıktan sonra kurutulması ve toz haline getirilmesi.

Bu toz, bazı kullanıcılar tarafından yoğurt, smoothie ya da farklı tariflerin içine az miktarda eklenerek tüketiliyor. Özellikle kemik sağlığını destekleyebileceği ve kalsiyum ihtiyacına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Bazı kişiler kabukları doğal bir diş temizleyici olarak değerlendirirken, bazıları ise bitkiler için kalsiyum kaynağı olarak toprağa karıştırıyor.

Aynı zamanda cilt bakımında peeling etkisi yaratması amacıyla kullanıldığı da görülüyor.

Kabukların mutlaka iyi şekilde temizlenmesi, bakterilerden arındırılması ve kontrollü miktarda kullanılması gerekiyor.