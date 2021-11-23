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- Yumurtalık kistlerinin 15 kritik belirtisi
Yumurtalık kistlerinin 15 kritik belirtisi
- Haber Merkezi
- 23.11.2021 - 17:12
- Güncelleme : 23.11.2021 - 17:14
Anne olmak isteyen kadınların genel kontrollerini aksatmaması ve yumurtalık kistleri için sık sık muayene olması gerekiyor.
Bazı kadınlar bu kistlerle mücadele ederek anne olmaya çalışırken bazıları ise en başında önlem almak istiyor.
Önlem almak isteyenler ya da bazı şikayetleri bulunanlar, bu duruma neden olan hastalığı ortaya çıkarmak için araştırma yapmaya başladı.
Aşağıda yer alan belirtileri taşıdığınızı düşünüyorsanız, uygun bir zamanda bir uzman doktora başvurmanız gerekebilir.
Yumurtalık kistlerinin kötü ya da iyi huylu olduğunu anlamak ve erkenden tedavi olmak, anne olmak için oldukça önemli.
Bu nedenle hem tedaviyi aksatmamalı hem de bu sorunu yaşıyorsanız sağlıklı ve düzenli beslenmelisiniz.
Peki, Yumurtalık kisti belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? İşte yanıtı...
YUMURTALIK KİSTLERİNİN BELİRTİLERİ
- Sindirim sistemi bozuklukları
- Cinsel birliktelikte ağrı
- Vajinadan kan gelmesi
- Bağırsak hareketleri sırasında ağrı
- Dışarıdan hissedilebilir, ele gelen beze şeklinde yumrular
- Sırtınıza veya uyluklarınıza girebilecek pelvik ağrı
- Kilo kaybı ya da artışı
- Göğüslerde hassasiyet
- Çocuk sahibi olmada sorun yaşanması
- Tüylenmede artış
- Karın bölgesinde şişlik
- Sık idrara çıkma
- Regl düzensizliği
- Karında şişlik ya da ağrı
- Mide bulantısı
YUMURTALIK KİSTLERİNİN ÇEŞİTLERİ
İYİ HUYLU KİSTLER
- Çikolata Kisti
- Dermoid Kist
- Polikistik Over
KÖTÜ HUYLU KİSTLER
Habis, yani kötü huylu kistler genelde yağ tabakalarının üzerinde oluşur ve fark edilmesi uzun sürer. Kansere dönüşme ihtimali vardır. Bu nedenle tedavisi oldukça oldıkça önemlidir.