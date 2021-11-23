Yumurtalık kistlerinin 15 kritik belirtisi

Yumurtalık kistlerini anlamak ve zaman geçmeden tedaviye başlamak oldukça önemli. Kadınların hayatını olumsuz anlamda etkileyen bu kistler, iyi ve kötü huylu olarak ikiye ayrılıyor.

Anne olmak isteyen kadınların genel kontrollerini aksatmaması ve yumurtalık kistleri için sık sık muayene olması gerekiyor.

Bazı kadınlar bu kistlerle mücadele ederek anne olmaya çalışırken bazıları ise en başında önlem almak istiyor.

Önlem almak isteyenler ya da bazı şikayetleri bulunanlar, bu duruma neden olan hastalığı ortaya çıkarmak için araştırma yapmaya başladı.

Aşağıda yer alan belirtileri taşıdığınızı düşünüyorsanız, uygun bir zamanda bir uzman doktora başvurmanız gerekebilir.

Yumurtalık kistlerinin kötü ya da iyi huylu olduğunu anlamak ve erkenden tedavi olmak, anne olmak için oldukça önemli.

Bu nedenle hem tedaviyi aksatmamalı hem de bu sorunu yaşıyorsanız sağlıklı ve düzenli beslenmelisiniz.

Peki, Yumurtalık kisti belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? İşte yanıtı...

YUMURTALIK KİSTLERİNİN BELİRTİLERİ

Sindirim sistemi bozuklukları

Cinsel birliktelikte ağrı

Vajinadan kan gelmesi

Bağırsak hareketleri sırasında ağrı

Dışarıdan hissedilebilir, ele gelen beze şeklinde yumrular

Sırtınıza veya uyluklarınıza girebilecek pelvik ağrı

Kilo kaybı ya da artışı

Göğüslerde hassasiyet

Çocuk sahibi olmada sorun yaşanması

Tüylenmede artış

Karın bölgesinde şişlik

Sık idrara çıkma

Regl düzensizliği

Karında şişlik ya da ağrı

Mide bulantısı

YUMURTALIK KİSTLERİNİN ÇEŞİTLERİ

İYİ HUYLU KİSTLER

Çikolata Kisti

Dermoid Kist

Polikistik Over

KÖTÜ HUYLU KİSTLER

Habis, yani kötü huylu kistler genelde yağ tabakalarının üzerinde oluşur ve fark edilmesi uzun sürer. Kansere dönüşme ihtimali vardır. Bu nedenle tedavisi oldukça oldıkça önemlidir.