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Sahibinin komutlarına uyan buzağı

Rize'nin Karayemiş köyünde, 22 yaşındaki Memiş Fil'e ait 5 aylık buzağının, sahibinin komutlarına uyması görenleri hayrete düşürüyor.

İHA | 23.01.2020 - 16:53..
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Rize'nin Karayemiş köyünde ailesiyle birlikte yaşayan ve küçük yaşlardan beri hayvan sevgisi olduğunu belirten 22 yaşındaki Memiş Fil, 5 aylık buzağısını eğitti.

Memiş Fil, annesinin eskiden beri hayvan baktığını ve bundan dolayı da kendisinde çocukluktan beri hayvan sevgisi olduğunu söylüyor.

Sahibinin komutlarına uyan 5 aylık buzağı VİDEO

"2-3 AYLIKKEN EĞİTMEYE BAŞLADIM"

Buzağıyı eğitmenin zor olmadığı kadar kolay da olmadığını aktaran Fil, hayvanı sevgisiyle eğittiğini ifade etti. Buzağıyı 2-3 aylıkken eğitmeye başladığını söyleyen Fil, "Merkeze bağlı Karayemiş köyünde yaşıyorum. Annem eskiden beri hayvan baktığından dolayı benim de çocukluğumdan beri hayvan sevgim var. Buzağıyı o şekilde eğitmemiz çok zor olmadığı gibi çokta kolay olmadı tabii ki. Gel deyince geliyor, git deyince gidiyor ve otur deyince komutlarıma uyarak oturuyor. Hayvanı çok küçükken almıştık, kendi ahırımızda kaldı zaten. Şuanda 4-5 aylık olan buzağıma 2-3 aylıkken eğitim vermeye başladım. Yalnız bu değil eğittiğim hayvan, bir de büyük hayvanım vardı. Hayvanı seveceksin ki dediğini yapacak" dedi.

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