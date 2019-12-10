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Sahile vuran plastik atıklarla balık heykeli inşa etti

Hatay'da bir mozaik ustası, sahilden topladığı 2 bin plastik atığından balık heykeli yaptı.

Haber Merkezi | 10.12.2019 - 07:54..
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ustası Mervan Altınorak, Samandağ sahilinde dalgaların kıyıya sürüklediği plastik atıkları 2 ay boyunca topladı.

ATIKLARDAN BALIK HEYKELİ YAPTI

Altınorak, topladığı atıklardan el ettiği parçaları atölyesinde çalışarak bir araya getirdi. Altınorak, atıklardan 3 metre eninde ve 2 metre uzunluğunda balık heykeli yaptı. Mervan Altınorak, yaptığı açıklamada, gelecek nesillerin daha yaşanası bir dünyada yaşam sürmelerini dilediğini söyledi.

Sahile vuran plastik atıklarla balık heykeli inşa etti

YAPTIĞI HEYKEL İLE ÇEVRE BİLİNCİ KONUSUNDA MESAJ VERMEK İSTEDİ

Plastik atıkların çevreye büyük zararı olduğunu belirten Altınorak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne destek vermek istediğini ifade etti.

Denizlerdeki plastiklerden en çok balıkların etkilendiğini vurgulayan Altınorak, "İki aydır çalışmamı sürdürüyorum. Samandağ sahilinde dalgaların kıyıya sürüklediği plastik atıkları ve çevreden topladığım eski plastik oyuncakları atölyemde bir araya getirerek balık heykeli yaptım." dedi. Altınorak, balık heykeliyle çevre bilinci konusunda mesaj vermek istediğini vurguladı.

Sahile vuran plastik atıklarla balık heykeli inşa etti

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